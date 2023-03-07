Цветы, торт и коробка конфет – классика Женского дня

Каждый год Женский день – это тот день, когда правильные мужчины берут инициативу совершения покупок в свои руки и скупают цветы, торты и коробки конфет с энтузиазмом, не уступающим представительницам слабого пола. Для продавцов цветов Женский день – самый большой день продаж в году: цветы дарят на работе, дома, коллегам, любимым, мамам, тещам, дочкам и бабушкам.

Где купить цветы без ущерба для кошелька?

Мужчина, иди в Maxima! Выбор цветов к Женскому дню в Maxima большой, цены хорошие, а самый ходовой товар – букет из 50 тюльпанов. И его можно купить менее чем за 15 евро! Мудрый поспешил бы.

Каждый год фаворитами Женского дня и являются розы и нарциссы, образуя с тюльпанами „золотое трио“ цветочного мира. Букеты из роз и нарциссов также доступны по низкой Maxima-цене.

Цветы, торт и коробка конфет – классика!

Цветы без торта в Женский день – это как суп без соли. Знаете ли вы, что в ассортименте Maxima около 200 наименований тортов и пирожных? Среди них на прилавках представлено в том числе более 50 наименований тортов и пирожных знаменитого собственного бренда Maxima - Meistrite Kvaliteet. От старого доброго торта „Наполеон“ до творожных и карамельных пирожных, чизкейков, эклеров и „Павловой“. Исключительно свежие товары от мини-пирожных до сладких пирогов, испеченных на противне, и тортов – именно то, что нужно!

Порадуйте тещу, удивите бабушку!

Помимо цветов, прекрасной идеей подарка для любого особого случая станет подарочная карта Maxima. Карту можно приобрести в любой кассе Maxima, она действительна во всех 83 магазинах Maxima по всей Эстонии и очень удобна в использовании.

Человек, который дарит карту, может загрузить на нее ту сумму денег, которую он хочет и может себе позволить. Карта действительна в течение 12 месяцев после загрузки и владелец может купить все, что душа пожелает.

С беззаботным Женским днем, дорогие мужчины!