Голубые мидии в винно-сливочном соусе

Мы поделимся с вами вкусным рецептом, который вы могли бы предложить своей семье на ужин в выходной день, а любимое вино по доступной цене вы сможете выбрать, собирая продуктовую корзину в магазине.

Голубые мидии – это совершенно простое, но в то же время и достаточно изысканное блюдо, в котором соус из белого вина еще больше усиливает чудесный вкус морепродуктов.

Шелковистый и мягкий бульон идеально подходит для обмакивания в него хрустящей булки и поедания ее с мидиями.

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Ингредиенты

1 кг голубых мидий (свежих)

1 большая луковица

2 зубчика чеснока

2 ст. л. сливочного масла

2 дл сухого белого вина

2 дл воды

4 дл 35 % сливок

соль, черный перец

свежая нарезанная петрушка

Приготовление

Тщательно вымойте мидии под проточной водой. Убедитесь, что все мидии закрыты, и выбросьте те мидии, которые открыты и не закрываются, если по ним постучать ножом.



Измельчите чеснок и лук. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте чеснок и лук до прозрачности. Затем перелейте смесь из сковороды в большую кастрюлю. Добавьте вино и доведите до кипения. Когда вино нагреется, добавьте в кастрюлю мидии и готовьте под крышкой около 6 минут, пока они не откроются.



Достаньте мидии из бульона и проверьте их – выбросьте те, которые не открылись.

Долейте в кастрюлю воду и сливки и варите без крышки около 5 минут. Приправьте бульон солью и перцем, добавьте нарезанную петрушку.



Положите мидии обратно в бульон и наслаждайтесь!

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