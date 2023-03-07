Голубые мидии в винно-сливочном соусе
Мидии – прекрасное блюдо для семьи или компании, и когда вы его едите, строго рекомендуется забыть об утонченности, можно спокойно есть мидии руками и прихлебывать из ложки бульон.
Мы поделимся с вами вкусным рецептом, который вы могли бы предложить своей семье на ужин в выходной день, а любимое вино по доступной цене вы сможете выбрать, собирая продуктовую корзину в магазине.
Голубые мидии – это совершенно простое, но в то же время и достаточно изысканное блюдо, в котором соус из белого вина еще больше усиливает чудесный вкус морепродуктов.
Шелковистый и мягкий бульон идеально подходит для обмакивания в него хрустящей булки и поедания ее с мидиями.
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Ингредиенты
1 кг голубых мидий (свежих)
1 большая луковица
2 зубчика чеснока
2 ст. л. сливочного масла
2 дл сухого белого вина
2 дл воды
4 дл 35 % сливок
соль, черный перец
свежая нарезанная петрушка
Приготовление
Тщательно вымойте мидии под проточной водой. Убедитесь, что все мидии закрыты, и выбросьте те мидии, которые открыты и не закрываются, если по ним постучать ножом.
Измельчите чеснок и лук. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте чеснок и лук до прозрачности. Затем перелейте смесь из сковороды в большую кастрюлю. Добавьте вино и доведите до кипения. Когда вино нагреется, добавьте в кастрюлю мидии и готовьте под крышкой около 6 минут, пока они не откроются.
Достаньте мидии из бульона и проверьте их – выбросьте те, которые не открылись.
Долейте в кастрюлю воду и сливки и варите без крышки около 5 минут. Приправьте бульон солью и перцем, добавьте нарезанную петрушку.
Положите мидии обратно в бульон и наслаждайтесь!
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