ИССЛЕДОВАНИЕ | Эстонские женщины более финансово уязвимы, но более дисциплинированы, чем мужчины
В преддверии Международного женского дня 8 марта Европейский отчет Intrum о потребительских платежах указывает на то, что эстонские женщины более финансово уязвимы, но более дисциплинированы, чем мужчины. Опрос, в котором изучались финансовые привычки и поведение эстонских мужчин и женщин, выявил некоторые существенные различия в том, как представители двух полов относятся к деньгам.
„Наше исследование показывает, что хотя эстонские женщины чаще занимают деньги для покрытия повседневных расходов, они также более дисциплинированы, когда дело доходит до своевременной оплаты счетов. Это подчеркивает важность наличия надежной стратегии управления кредитами, особенно для тех, кто может столкнуться с финансовыми трудностями“, — сказала Илва Валейка, управляющий директор Intrum Baltics.
Согласно опросу, 51% эстонских мужчин не берут деньги взаймы для финансирования своих ежемесячных расходов, в то время как только 37% женщин сказали то же самое. Однако, несмотря на то, что они чаще занимают деньги, 72% женщин и 70% мужчин откладывают деньги каждый месяц.
Когда дело доходит до способности экономить деньги, мужчины снова в более сильном положении. В то время как 19% мужчин и женщин в Эстонии откладывают ежемесячно менее 5% своей зарплаты, только 13% женщин (по сравнению с 17% мужчин) откладывают более 20%. Мужчины также доминируют в группе тех, у кого остается более 50 процентов их месячной зарплаты после оплаты всех счетов за домашнее хозяйство, включая аренду, ипотеку, коммунальные услуги или любые выплаты по кредитам и кредитным картам (37% эстонских мужчин против 30% женщин).
Опрос Intrum также показал, что женщины более дисциплинированы, когда речь идет о своевременной оплате счетов. В то время как 85% эстонских женщин и 84% мужчин заявили, что своевременно оплачивали все счета за последние 12 месяцев, среди тех, кто не оплатил вовремя более одного счета, 70% женщин назвали это разовым событием, и менее половины (48%) мужчин заявили то же самое. Соответственно, среди эстонцев, своевременно не оплативших счета, 52% мужчин и только 30% женщин признают, что просрочка платежа, к сожалению, является обычным явлением.
„Эти результаты дают ценную информацию о финансовых проблемах, с которыми сталкиваются эстонские женщины, и о том, как мы можем помочь им в достижении большей финансовой безопасности“, — сказала Илва Валейка и добавила, что, несмотря на различия в том, как эстонские мужчины и женщины относятся к деньгам, каждый может извлечь пользу из большей финансовой грамотности и образования. „При наличии правильных инструментов и поддержки каждый может добиться финансовой стабильности и успеха“, — сказала она.
О Европейском отчете о потребительских платежах
Начиная с 2013 года Intrum ежегодно публикует Европейский отчет о потребительских платежах. Это уже десятое издание отчета в Эстонии. Европейский отчет о потребительских платежах дает представление о повседневной жизни европейских потребителей, их покупательских привычках и способности ежемесячно управлять семейными финансами.
Годовой отчет основан на опросе, который одновременно проводится в 24 странах Европы. Всего в опросе 2022 года приняли участие 24 011 потребителей.
Опрос и опирающийся на него отчет разработаны Intrum в сотрудничестве с Longitude, специализированным поставщиком услуг основанного на данных управления и исследовательских услуг для многонациональной корпоративной и институциональной клиентской базы. Штаб-квартира Longitude расположена в Лондоне, Англия. Отчет был опубликован в ноябре 2022 года.