07.03.2023, 08:19
В новый состав Рийгикогу вошло рекордное количество женщин(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
Доля женщин в составе Рийгикогу возросла до 30, что является лучшим результатом за всю историю выборов в Рийгикогу, пишет rus.err.ee.
Наибольшее количество женщин вошло в парламент от Партии реформ - 13 из 37 депутатов.
В рядах партии Eesti 200 в парламент прошли пять женщин, Центристской партии и Социал-демократической партии - по четыре, в рядах EKRE - три и Isamaa - одна.
На предыдущих выборах в Рийгикогу четыре года назад в парламент вошли 28 женщин.
В Учредительное Собрание - первый парламент Эстонии, существовавший в 1919-1920 годах, вошли девять женщин.