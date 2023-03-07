В новый состав Рийгикогу вошло рекордное количество женщин

Наибольшее количество женщин вошло в парламент от Партии реформ - 13 из 37 депутатов.

В рядах партии Эстонии 200 в парламент прошли пять женщин, Центристской партии и Социал-демократической партии - по четыре, в рядах EKRE - три и Isamaa - одна.

На предыдущих выборах в Рийгикогу четыре года назад в парламент вошли 28 женщин.

В Учредительное Собрание - первый парламент Эстонии, существовавший в 1919-1920 годах, вошли девять женщин.