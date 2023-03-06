Дизайнер Оксана Тандит довольна своим результатом на выборах: в политике мне еще предстоит найти свое лицо и свой голос

„Итак, реформисты с сокрушительным результатом выиграли! Кая Каллас будет формировать правительство! EKRE-центристы-Isamaa не смогут сформировать коалицию. Поздравляю нас всех! Общий вектор останется прежним!“ - поделилась Тандит своей радостью.

„Я лично считаю, что вместе с партией выиграла первые в своей жизни выборы:. Учитывая, что в политике я всего 3 месяца, учитывая постпраздничный январь и то, что я продолжаю заниматься дизайном и преподавать, то за 2 месяца собрать почти 350 голосов - это хороший результат. Считаю, это мой персональный вклад в прогрессивную, демократическую, дружелюбную, открытую Эстонию! Я благодарна каждому, кто поверил в меня - это большой аванс и показывает, что я на верном пути. В общем списке я вхожу в 30% по количеству голосов (в начале списка, не в конце), обогнала таких политиков, как Иви Ээнмаа, Лагле Парек или Эвелин Сепп. Так что, это в любом случае хороший старт! “ - рассказала дизайнер о своем результате.

„Сейчас нужно проанализировать картину целиком, я думаю, что если бы я баллотировалась во втором округе - Кесклинн, Пирита, Ласнамяэ - то набрала бы ка минимум на 500 голосов больше - большинство моих клиентов, друзей и партнеров проживает именно в этих районах. Но я убедила их поддержать реформистов! Думаю, буду изучать политологию и дипломатию, активнее выражать свое мнение в прессе, а пока мое имя ассоциируется больше с дизайном, и это логично! В следующем году будем отмечать 20 лет в моде. В политике мне еще предстоит найти свое лицо и свой голос. На все нужно время! Но я быстро учусь!“ - поделилась Тандит планами на будущее.