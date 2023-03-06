Прогноз астролога на начало марта: особенно сложным будет 11 марта. Запаситесь терпением!

Сатурн в Водолее задает вопрос о том, чем я полезен обществу, что важнее: моя индивидуальность или потребности социума? Побеждает выбор в пользу коллектива. И все, кто своими действиями отвечает запросам окружающих нас людей останется в выигрыше. Это самый долгий транзит который длится до 2025 года, но задуматься об этом следует уже сейчас. На практике это может выглядеть так - я очень люблю шить эксклюзивные платья, но сейчас обществу требуются простые штаны. Поменяв свою специализацию человек выигрывает, и потом, когда Сатурн сменит знак, можно снова вернуться в ту сферу, где индивидуальность сможет раскрыться.

7-8 марта - полнолуние. В Индии празднуется „Холи“ - радостный праздник весны и красок. Первый день этого торжества совпадает с празднованием явления богини процветания Лакшми. Если вам нужен новый кошелек, то лучше купить его именно в этот день. Также хорошо дарить близким амулеты. Будьте в эти дни яркими, счастливыми и не скупитесь на улыбки!

Основной тенденцией марта и особенно следующего месяца будет нетерпение, принятие быстрых решений и внезапным действиям. Главный совет будет „не рубить сгоряча“.



Конечно, стоит использовать эту энергию во благо, когда подготовлена структура. Например. Вы долго выбирали проект кухни, сделали заказ, подготовили помещение, кухня приходит и вы ее быстро устанавливаете. Или же вы планировали начать свою деятельность, просчитывали и сейчас отличное время для открытия своей фирмы. Но именно желания „действий ради действий“ будут подстегивать нас к необдуманным и не взвешенным поступкам.