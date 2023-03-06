Прогноз астролога на начало марта: особенно сложным будет 11 марта. Запаситесь терпением!
Ведическая астрология просматривает в каждом явлении реакцию, идущую из прошлого, пишет астролог Ирина Варнес. Естественно, как мы поведем себя определит наше будущее. Кармические семена прорастут в свое время. В астрологии это особенно хорошо прослеживается из положения и транзитов медленно движущихся планет. Давайте посмотрим, какие семена кармы будет благоприятно сеять в марте.
Сатурн в Водолее задает вопрос о том, чем я полезен обществу, что важнее: моя индивидуальность или потребности социума? Побеждает выбор в пользу коллектива. И все, кто своими действиями отвечает запросам окружающих нас людей останется в выигрыше. Это самый долгий транзит который длится до 2025 года, но задуматься об этом следует уже сейчас. На практике это может выглядеть так - я очень люблю шить эксклюзивные платья, но сейчас обществу требуются простые штаны. Поменяв свою специализацию человек выигрывает, и потом, когда Сатурн сменит знак, можно снова вернуться в ту сферу, где индивидуальность сможет раскрыться.
7-8 марта - полнолуние. В Индии празднуется „Холи“ - радостный праздник весны и красок. Первый день этого торжества совпадает с празднованием явления богини процветания Лакшми. Если вам нужен новый кошелек, то лучше купить его именно в этот день. Также хорошо дарить близким амулеты. Будьте в эти дни яркими, счастливыми и не скупитесь на улыбки!
Основной тенденцией марта и особенно следующего месяца будет нетерпение, принятие быстрых решений и внезапным действиям. Главный совет будет „не рубить сгоряча“.
Конечно, стоит использовать эту энергию во благо, когда подготовлена структура. Например. Вы долго выбирали проект кухни, сделали заказ, подготовили помещение, кухня приходит и вы ее быстро устанавливаете. Или же вы планировали начать свою деятельность, просчитывали и сейчас отличное время для открытия своей фирмы. Но именно желания „действий ради действий“ будут подстегивать нас к необдуманным и не взвешенным поступкам.
С середины марта Марс передвигается в знак Близнецов. Легко распылиться в действиях, начинать много проектов и не доводить их до конца. Составьте список самых важных дел и усилием воли возвращайтесь к ним и доделывайте. Особенно тяжело это время для детей, для них усидчивость и так не самое развитое качество в раннем возрасте. Дайте детям больше время для игр, стимулируйте кратковременные проекты и следите, чтобы ребенок довел их до конца, прежде чем начал новые.
Дни с 10 по 14 марта не благоприятны для заключения брака, крупных покупок, смены автомобиля, продажи или покупки недвижимости. Особенно сложным будет 11 марта. Запаситесь своим личным набором первой помощи от плохого настроения и знайте, через несколько дней восприятие мира уже изменится.
С 16 марта слабое положение Меркурия. Время нестандартного мышления. Когда рациональное мышление ослабевает, творчество и интуитивные озарения имеют шанс проявиться. С таким положением Меркурия был Эйнштейн.
Перепроверяем документы несколько раз, легко сделать ошибки по невнимательности или просто рассеянности. Относимся к решению задач креативно.
Вот такое интересное и насыщенное начало марта. Желаю вам наилучших результатов и позитивного весеннего настроения!