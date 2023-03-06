Выставка сумочек в Музее Адамсона-Эрика бьет рекорды посещаемости! Не пропустите - осталась всего неделя
Выставка „Всегда в моде. 100 лет истории дамских сумочек“, посвященная международным трендам дизайна сумочек с 1920-х годов до наших дней, установила рекорд посещаемости Музея Адамсона-Эрика за последние десятилетия. Экспозицию, открытую еще до 12 марта, уже посетили 13 000 любителей искусства.
„Интерес публики оказался впечатляющим. Культовые образцы мирового дизайна сумочек, представленные на выставке, нравятся посетителям. Можно отметить и еще одну приятную тенденцию – возросшую популярность экскурсий по экспозиции“, – рассказывает координатор выставки Керсти Колль.
Во вторник, 7 марта, в 16:30 на выставке можно будет послушать специалиста по этикету и протоколу гардероба и аксессуаров Лийзу Оявеэр. Лекция „Дамские сумочки, протокол и этикет“ помимо прочего внесет ясность в такие вопросы, как должна ли сумочка совпадать по цвету с платьем или туфлями, и что с ней делать в таких случаях например, когда вам вручают цветы .
В последнюю неделю выставки в Музее Адамсона-Эрика запланировано еще несколько экскурсий с куратором. К примеру, по предварительной регистрации можно принять участие в экскурсии координатора Керсти Колль в последний день выставки, 12 марта, в 13:00.
На выставке представлены 50 оригинальных сумочек таких знаменитых модных домов, как Hermés, Gucci, Dior, Fendi, Vuitton, Chanel, Chloé, Roberta di Camerin, а также творчество дизайнеров Джудит Лейбер, Карла Лагерфельда, Александра Маккуина, Джона Гальяно, Марка Джейкобса, Вали Мохаммеда Барреха, Рикардо Тиши, Фриды Джианинни, Лулу Гиннес и других. Дух эпохи подчеркивают костюмы и фотографии.
В рамках постоянной экспозиции на втором этаже Музея Адамсона-Эрика по мотивам международной выставки сумочек оформлен специальный раздел дамских сумочек, созданных по дизайну художника. Все сумочки по эскизам Адамсона-Эрика, одного из наиболее разносторонних эстонских деятелей искусства, существуют в единственном экземпляре. В разделе также представлены сумочки, созданные им для супруги, художницы по текстилю Мари Адамсон, для поэтессы Деборы Вааранди и пианистки Лилиан Семпер.
Выставка „Всегда в моде. 100 лет истории дамских сумочек“ совместно подготовлена филиалом Художественного музея Эстонии – Музеем Адамсона-Эрика, выставочной сетью Expona (Италия) и Museo Milavida (Финляндия). Куратор выставки Гюнтер Фултерер (Италия), координатор Керсти Колль, оформление выполнила Мари Курисмаа, а графический дизайн выставки и оформление каталога – Туули Ауле. Выставка открыта до 12 марта 2023.