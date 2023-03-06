Выставка сумочек в Музее Адамсона-Эрика бьет рекорды посещаемости! Не пропустите - осталась всего неделя

„Интерес публики оказался впечатляющим. Культовые образцы мирового дизайна сумочек, представленные на выставке, нравятся посетителям. Можно отметить и еще одну приятную тенденцию – возросшую популярность экскурсий по экспозиции“, – рассказывает координатор выставки Керсти Колль.

Во вторник, 7 марта, в 16:30 на выставке можно будет послушать специалиста по этикету и протоколу гардероба и аксессуаров Лийзу Оявеэр. Лекция „Дамские сумочки, протокол и этикет“ помимо прочего внесет ясность в такие вопросы, как должна ли сумочка совпадать по цвету с платьем или туфлями, и что с ней делать в таких случаях например, когда вам вручают цветы .

В последнюю неделю выставки в Музее Адамсона-Эрика запланировано еще несколько экскурсий с куратором. К примеру, по предварительной регистрации можно принять участие в экскурсии координатора Керсти Колль в последний день выставки, 12 марта, в 13:00.

На выставке представлены 50 оригинальных сумочек таких знаменитых модных домов, как Hermés, Gucci, Dior, Fendi, Vuitton, Chanel, Chloé, Roberta di Camerin, а также творчество дизайнеров Джудит Лейбер, Карла Лагерфельда, Александра Маккуина, Джона Гальяно, Марка Джейкобса, Вали Мохаммеда Барреха, Рикардо Тиши, Фриды Джианинни, Лулу Гиннес и других. Дух эпохи подчеркивают костюмы и фотографии.

В рамках постоянной экспозиции на втором этаже Музея Адамсона-Эрика по мотивам международной выставки сумочек оформлен специальный раздел дамских сумочек, созданных по дизайну художника. Все сумочки по эскизам Адамсона-Эрика, одного из наиболее разносторонних эстонских деятелей искусства, существуют в единственном экземпляре. В разделе также представлены сумочки, созданные им для супруги, художницы по текстилю Мари Адамсон, для поэтессы Деборы Вааранди и пианистки Лилиан Семпер.

Выставка „Всегда в моде. 100 лет истории дамских сумочек“ совместно подготовлена филиалом Художественного музея Эстонии – Музеем Адамсона-Эрика, выставочной сетью Expona (Италия) и Museo Milavida (Финляндия). Куратор выставки Гюнтер Фултерер (Италия), координатор Керсти Колль, оформление выполнила Мари Курисмаа, а графический дизайн выставки и оформление каталога – Туули Ауле. Выставка открыта до 12 марта 2023.