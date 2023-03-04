ПОДКАСТ | Почему сон важнее, чем спорт и питание?

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1.25

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Если говорить о последовательности того, что важно для здоровья, то я поставлю сон на первое место, спорт/физическую активность на второе место и питание на третье.



Такой порядок связан с тем, что без качественного сна не происходит восстановления после занятий спортом, организм находится в дефиците энергии, а значит сил и желания на физическую активность не остается. И когда вы начинаете заниматься спортом – ваш организм выделяет гормон стресса, тем самым в разы снижая эффективность ваших тренировок.

При недостатке энергии у вас автоматически повышается аппетит и тяга к вредным продуктам. Что в конечном итоге приводит к проблемам со здоровьем. Завязано все на двух гормонах, которые работают именно в ночное время суток: это мелатонин и гормон роста или СТГ.

Есть такая мной нелюбимая фраза „возрастные заболевания“. Я вам объясню – мелатонин помимо того, что называется гормоном сна, еще является гормоном молодости. Потому что за счет него у нас поддерживается здоровое старение организма. Если же мы не заботимся о том, как мы спим – мелатонин выполняет лишь 40% своих задач. А в его функции входят– антиоксидантная защита, поддержка здоровья костей и поддержание иммунитета. Именно антиоксидантная защита обеспечивает нам здоровые клетки и органы.

Отсюда вопрос: можем ли мы ассоциировать заболевания с возрастом или все же отнесем их к заболеваниям „образа жизни“?

Ведь если мы проскакиваем „золотые часы“, когда активен мелатонин, за просмотром сериала, с пачкой чипсов или с кока-колой в руках – заболевания неизбежны.

Выработка мелатонина начинается примерно в 22:00 и находиться в активной фазе до 6 утра. Если в этот промежуток вы бодрствуете, едите, находитесь перед экраном телевизора или любого другого девайса – вы мешаете выработке мелатонина. Соответсвенно, идеальное время для отхода ко сну с 22:00-23:00.