Варикоз – это не только косметическая проблема
Варикозное расширение вен считается скорее косметической проблемой, нежели серьезным заболеванием, но при этом важно помнить, что если его не лечить, то симптомы варикозного расширения вен могут ухудшиться и вызвать флебит (воспаление вен), язвы, отеки и мышечные судороги. Аптекарь рассказывает о причинах, вызывающих варикозное расширение вен, о том, что человек может сделать сам для предотвращения варикоза, а также что следует предпринять, если данная проблема со здоровьем уже возникла.
Фармацевт аптеки Центра здоровья Эльва Маргет Раукас поясняет, что вены — это тонкостенные кровеносные сосуды, внутри которых клапаны помогают перекачивать кровь к сердцу, для чего необходимы хорошо функционирующие мышцы. „При развитии варикоза в венах скапливается большее количество крови, т.е. возникает гиперемия, повышается давление в венах и ухудшается работа венозных клапанов, чему способствует и низкая эластичность сосудов“, - говорит Раукас.
По словам аптекаря, варикозное расширение вен может возникать по всему телу, но чаще всего оно наблюдается на ногах. Кровеносные сосуды под кожей набухшие, извитые, синюшно-фиолетовые. Вокруг них и по всему телу могут появляться более мелкие красно-фиолетовые линии или так называемые сосудистые звездочки, которыми в основном занимается эстетическая медицина, но при этом они могут свидетельствовать и о более серьезном заболевании. „Варикозное расширение вен вызывает дискомфорт, даже смущение, а также ряд недомоганий – таких как тяжесть и боль в ногах, изменение цвета кожи, сыпь и язвы“, — перечисляет Раукас и добавляет, что геморрой также связан с расширением кровеносных сосудов, и для его предупреждения следует избегать запоров, способствующих расширению кровеносных сосудов в прямой кишке.
Опасен ли варикоз?
По словам фармацевта, варикозное расширение вен поражает вены, расположенные близко к поверхности кожи, и это не считается серьезным заболеванием, но без лечения симптомы могут ухудшиться, вызывая флебит (воспаление вен), язвы, отеки и мышечные судороги. „В редких случаях при более серьезном варикозном расширении вен может возникнуть тромбоз глубоких вен. Если эмбол – т.е. кусочек кровяного сгустка – быстро перемещается из глубокой вены через сердце в легкие, где есть очень тонкие кровеносные сосуды, то он может застрять там и вызвать опасный для жизни легочный тромб“, — объясняет Раукас, подчеркивая, что следует обратиться к врачу при возникновении следующих симптомов: венозные язвы на ногах, бледность кожи, болезненность в ногах, а также если нижние конечности горячие или отечные, и если внезапно возникает чувство одышки и боли в груди.
Варикозному расширению вен способствуют множество факторов
Как отмечает аптекарь, варикозное расширение вен вызывается недостатком физической активности, так как при сидении или стоянии в вынужденном положении мышцы ног недостаточно активны и в конечностях скапливается больше жидкости. Это сопровождается ощущением тяжести в ногах и руках. Существует также ряд других факторов, способствующих развитию варикоза: наследственная предрасположенность, женский пол, беременность, тяжелый физический труд, лишний вес, курение, прием противозачаточных средств и препаратов заместительной гормональной терапии. „Вызванные беременностью отечность или варикозное расширение вен исчезают в течение одного месяца после рождения ребенка или после прекращения грудного вскармливания. Каждая новая беременность усугубляет проблемы с венами, но для предотвращения всех этих напастей можно носить компрессионные колготки и чулки“, — объясняет Раукас.
Помогают как физические упражнения, так и компрессионные чулки
В целях снизить опасность обострения уже имеющегося варикоза фармацевт рекомендует делать регулярные упражнения и 3-4 раза в день держать ноги на высоте сердца по 15 минут. „В длительных поездках и на работе хорошо использовать компрессионные чулки (медицинские чулки), которые предотвращают скопление крови в ногах, а также усталость и отеки в них“, — советует Раукас. Компрессионные изделия имеют градуированное распределение давления, которое указывается в миллиметрах ртутного столба (мм/рт. ст.), что способствует циркуляции венозной крови и лимфатической жидкости. Показатель DEN указывает на эластичность материала колготок. В случае авиаперелетов фармацевт рекомендует выбирать чулки с меньшим давлением, потому что чулки с более сильным давлением могут начать сильно давить.
„Хотя варикозное расширение вен кажется чисто женской проблемой – ведь именно женские голени лучше заметны – все же и у мужчин тоже появляется варикозное расширение вен, и в предназначенных для сильного пола поддерживающих гольфах нет ничего странного. Обычный человек не увидит разницы между поддерживающими и обычными гольфами“, — объясняет Раукас и добавляет, что поддерживающие гольфы-чулки-колготки можно купить в аптеке или в специальных магазинах, которые продают товары для здоровья и вспомогательные средства, и в ассортименте есть множество продукции разных цветов и с разным давлением.
„Важно правильно подобрать размер, чтобы ими было удобно пользоваться. Также необходимо обязательно следовать инструкциям по использованию и стирке поддерживающих чулок, чтобы продлить срок их службы. Могу порекомендовать поддерживающие чулки на основании собственного опыта – ведь при работе в аптеке в течение долгого дня приходится как-то спасать ноги от усталости“, — советует аптекарь и добавляет, что при более серьезных лимфатических заболеваниях или серьезном варикозном расширении вен необходимо обратиться к семейному врачу, который составит план лечения, позволяющий купить компрессионные чулки по рецепту со скидкой.
„Если варикозное расширение вен уже возникло, то следует избегать длительного сидения и стояния – особенно в очень жаркой среде. Посещение сауны также не рекомендуется. Также стоит отказаться от тесной одежды, сбалансировать питание и бросить курить“, — советует Раукас.