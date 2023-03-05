Варикоз – это не только косметическая проблема

Фармацевт аптеки Центра здоровья Эльва Маргет Раукас поясняет, что вены — это тонкостенные кровеносные сосуды, внутри которых клапаны помогают перекачивать кровь к сердцу, для чего необходимы хорошо функционирующие мышцы. „При развитии варикоза в венах скапливается большее количество крови, т.е. возникает гиперемия, повышается давление в венах и ухудшается работа венозных клапанов, чему способствует и низкая эластичность сосудов“, - говорит Раукас.



По словам аптекаря, варикозное расширение вен может возникать по всему телу, но чаще всего оно наблюдается на ногах. Кровеносные сосуды под кожей набухшие, извитые, синюшно-фиолетовые. Вокруг них и по всему телу могут появляться более мелкие красно-фиолетовые линии или так называемые сосудистые звездочки, которыми в основном занимается эстетическая медицина, но при этом они могут свидетельствовать и о более серьезном заболевании. „Варикозное расширение вен вызывает дискомфорт, даже смущение, а также ряд недомоганий – таких как тяжесть и боль в ногах, изменение цвета кожи, сыпь и язвы“, — перечисляет Раукас и добавляет, что геморрой также связан с расширением кровеносных сосудов, и для его предупреждения следует избегать запоров, способствующих расширению кровеносных сосудов в прямой кишке.



Опасен ли варикоз?

