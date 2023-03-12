12.03.2023, 10:00
„Вытащил нож и обещал отвезти в лес“. Девушка из „Тиндера“ — об особенностях интернет-знакомств и шансах на любовь(9)
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Можно ли найти свою любовь в „Тиндере“? Что такое знакомства в интернете и к чему они могут привести? Об этом достаточно много знает женщина из Латвии, известная в Twitter как „девушка из „Тиндера“ (Tindermeitene). „Вокруг так много идиотов, что я уже давно потеряла надежду. Но кто знает… „, — говорит она в беседе с корреcпондентом Delfi, намекая, что найти любовь в интернете все-таки можно.
Пользователи Twitter, скорее всего, читали уже много забавных историй о знакомствах в „Тиндере“, которые рассказывает девушка. В личном блоге она пишет о том, какие люди встречаются ей в интернете, и что она думает об отношениях в целом. Чтобы выяснить, на что похожи знакомства в интернете, DELFI Woman поговорил с девушкой из „Тиндера“.