ПОДКАСТ | Как работает мотивация и как заставить себя что-то делать?
Почему мы сравниваем себя с другими, стремимся побеждать, соревнуемся? А еще - откуда берется мотивация и почему рассуждения про „успешный успех“ не всегда работают в реальной жизни? Сегодня мы зададим эти вопросы психологу Никите Григорьеву.
Что такое мотивация и что за процессы происходят у нас в голове, когда мы „замотивированы“?
Моя любимая фраза про мотивацию - ей нужно учиться у человека, который в переполненном торговом центре бежит в туалет. Здесь в мозгу работает метод „кнута и пряника“ - мозг продумывает наперед: что будет, если я это получу, и что будет, если я этого не получу. Бывает, что ничего еще не случилось, а мозг уже картины рисует, как все плохо будет - или наоборот, как будет хорошо, если все получится. Так, в основе этих “кнута и пряника“ - дофамин и адреналин. Последний мозг ассоциирует со смертью - именно поэтому при панической атаке людям кажется, что они умирают. Дофамин же - это не просто про счастье и удовольствие, это химический сигнал для нашего мозга, что ты все сделали правильно и нашли способ выжить. Как видим, единственная задача нашего мозга как органа - это выживание.
Сейчас, в современном мире, мозг понимает, что приближается к выживанию не с помощью каких-то объективных факторов, а опираясь на химические сигналы. Если выделяется адреналин - значит все плохо, не зависимо от того, какова объективная реальность. Дофамин же выделяется тогда, когда мозг понимает, что сейчас он получит то, что ассоциируется у него с выживанием. Поэтому мы и „гоняется“ за дофамином. И все остальное - все наши действия, решения - все это вертится вокруг этой схемы.
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