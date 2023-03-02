ПОДКАСТ | Как работает мотивация и как заставить себя что-то делать?

Моя любимая фраза про мотивацию - ей нужно учиться у человека, который в переполненном торговом центре бежит в туалет. Здесь в мозгу работает метод „кнута и пряника“ - мозг продумывает наперед: что будет, если я это получу, и что будет, если я этого не получу. Бывает, что ничего еще не случилось, а мозг уже картины рисует, как все плохо будет - или наоборот, как будет хорошо, если все получится. Так, в основе этих “кнута и пряника“ - дофамин и адреналин. Последний мозг ассоциирует со смертью - именно поэтому при панической атаке людям кажется, что они умирают. Дофамин же - это не просто про счастье и удовольствие, это химический сигнал для нашего мозга, что ты все сделали правильно и нашли способ выжить. Как видим, единственная задача нашего мозга как органа - это выживание.