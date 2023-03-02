Женщина подловила мужа на лжи благодаря фотографии

Мужчина предупредил жену о том, что будет проходить тренинг на работе. Место, где должны были проходить классы, находилось в двух часах от их дома. В пятницу днем супруг позвонил женщине и сказал, что ему придется провести ночь с субботы на воскресенье в отеле вместе с другими коллегами из-за опоздания в первый день.

Субботним утром женщина получила от мужа фото с тренинга, а на следующий день он поделился с ней скриншотом, на котором отсутствовали метаданные со временем и местом создания кадра. Тогда супруга проверила данные первого снимка и выяснила, что на самом деле он был сделан десять дней назад.

„Когда он вернулся домой в воскресенье, я спросила у него о фотографии. Он выглядел немного взволнованным и признался, что снимок был сделан не в субботу, и он не знает, почему так поступил“, — поделилась женщина.

Выяснить причину лжи мужа пользовательнице так и не удалось. Мужчина просто разозлился и прекратил дискуссию. По признанию женщины, она давно подозревает возлюбленного в измене.