Без изменения образа жизни подагра будет только ухудшаться

По словам аптекаря, подагра очень похожа на ревматоидный артрит, но механизм развития этих двух заболеваний различен и для подагры характерны приступы сильной боли. „Основываясь на симптомах, человеку бывает сложно различить одно и другое, но, обратившись к врачу, можно определить, о какой болезни идет речь“, — подчеркивает фармацевт.

По словам фармацевта, чаще болеют мужчины и особенно в среднем возрасте, потому что они употребляют больше алкоголя, мало двигаются и едят богатые пуринами продукты – такие как сосиски и сардельки, а также копчености и рыбопродукты. „Мужчины также подвержены риску, потому что мужской гормон тестостерон способствует образованию избытка мочевой кислоты. Женские же гормоны, наоборот, способствуют расщеплению большего количества мочевой кислоты“, — объясняет Баар и добавляет, что после менопаузы, когда происходят гормональные изменения, риск подагры у женщин также возрастает. „Поскольку подагра является нарушением обмена веществ, при котором организм не может в необходимом объеме отфильтровывать мочевую кислоту, то эта болезнь поражает и пациентов с болезнями почек, поскольку именно почки являются фильтрами организма, и если они не работают должным образом, то возникают проблемы, провоцирующие и подагру“, — говорит Баар.

Фармацевт аптеки Benu Лаури Баар поясняет, что подагра — это метаболическое заболевание, которое возникает, когда в организме слишком много мочевой кислоты, и организм не может удалять ее в достаточном объеме. „Формируются острые кристаллы мочевой кислоты, которые начинают накапливаться и вызывают отек, боль и воспаление. Давление и боль обычно возникают сначала в суставе большого пальца ноги, а со временем боль может возникать и в других суставах в стопах, а также в пальцах и запястьях на руках“, — рассказывает Баар о причинах заболевания и ее начальных симптомах. По словам аптекаря, подагра считается болезнью образа жизни, потому что она чаще встречается у людей с избыточным весом, страдающих диабетом, а также среди людей, у которых нездоровое питание. „На развитие подагры также влияет генетика, различные лекарства, пол и многие другие факторы, но их влияние на развитие заболевания меньше, чем вызванные образом жизни факторы“, — подчеркивает Баар.

Симптомами подагры, по его словам, являются внезапная и сильная боль и жжение в суставах – обычно в большом пальце ноги. „Кроме того, пораженный сустав может опухать, а кожа вокруг него становится очень чувствительной к прикосновению. Может быть трудно двигать пораженным суставом, и его амплитуда движений может становиться ограниченной“, — перечисляет симптомы Баар.



Обезболивающее приносят временное облегчение



По словам фармацевта, для облегчения приступа болезни можно прибегнуть к охлаждению пораженного участка холодным компрессом или же использовать для этого охлаждающий гель - если пациент может терпеть его применение. Также обезболивающие могут помочь в смягчении боли. „Облегчение болезненности можно также получить, если держать пораженный сустав повыше и освободить болезненный участок от одежды, чтобы ничто не касалось воспаления. Если во время приступа подагры нет возможности быть в покое и нужно передвигаться, то можно воспользоваться тростью или костылем, чтобы уменьшить чрезмерное давление на суставы ног“, — делится рекомендациями Баар.



Здоровый образ жизни может избавить от подагры



Предотвратить появление подагры и обострение заболевания можно, по словам фармацевта, только изменением образа жизни. „Нужно есть меньше продуктов, богатых пуринами и белками. В целом мясо, рыба и продукты из пшеницы богаты пуринами. Алкоголь также препятствует выведению мочевой кислоты из организма. Кроме того, можно было бы сократить чрезмерное потребление безалкогольных напитков и соков, содержащих фруктозу, и следует избегать напитков на основе дрожжей“, — приводит примеры необходимых изменений в меню Баар и добавляет, что полностью исключать какой-то продукт из меню не нужно, но необходимо следить за количеством пищи и пить достаточное количество чистой воды.



В случае лишнего веса помогает его снижение, и с данным вопросом фармацевт рекомендует обратиться к врачу, который может дать совет и при необходимости направить к специалисту.



„При изменении образа жизни весьма велики шансы полностью избавиться от подагры. Но если вернуться к своим старым привычкам, то подагра также может вновь вспыхнуть“, — поясняет фармацевт и подчеркивает, что если у человека уже проявляются симптомы и подагра обострилась, то с этим заболеванием нужно обязательно бороться, потому что, если этот недуг не лечить, то он вызывает новые проблемы со здоровьем – такие как камни в почках, постоянные беды с суставами или отеки, вызванные накоплением кристаллов. „Если врач прописал препараты для снижения количества мочевой кислоты в организме, то их следует применять постоянно – ведь если прием препаратов будет прекращен, то приступы подагры могут стать более частыми или более сильными“,— подчеркивает Баар.



По словам аптекаря, следует обратиться к врачу, если возникли какие-либо симптомы подагры и пациент не может найти самостоятельно облегчить свое состояние, или же если появляется высокая температура, которая может указывать на воспаление в суставе. По его словам, также следует обратиться к врачу, если изменение образа жизни не помогает или если приступы заболевания начинают усиливаться. В этом случае следует проанализировать, что уже сделано и следует ли заменить препараты или изменить их дозировки.