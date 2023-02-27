ФОТО | Знаменитый колорист представил в Таллинне безвредные краски для волос(1)
Wella Professionals, ведущий бренд профессиональных красок для волос, поднял блеск и тонирование на совершенно новый уровень, выпустив SHINEFINITY Long Lasting Shine Color, который не осветляет и не повреждает волосы, обеспечивает естественный цвет и делает волосы шелковистыми и гладкими, пишет GLOSS.ee.
21 февраля посол бренда Wella Professionals и приглашенный тренер Джеймс Эрншоу провел обучение заинтересованных людей в Таллиннском конференц-центре отеля Radisson Collection Hotel. Он считается гением цвета, с особым интересом к пастельным оттенкам, техникам окрашивания и композициям. На протяжении всей своей карьеры он был отмечен национальными и международными наградами, а его увлекательный контент в социальных сетях собрал шестизначную цифру подписчиков в Instagram
Линейка продуктов SHINEFINITY предлагает 34 прозрачных современных цвета; бесконечные возможности и блеск, который можно почувствовать, не повреждая волосы. Ассортимент доступен в лучших парикмахерских и для профессионального использования.
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