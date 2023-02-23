4 ЦЕННЫХ СОВЕТА: Как накрыть шикарный праздничный стол по доступным ценам?

24 февраля мы никак не обойдем стороной эстонские вкусы. Свежее местное мясо прямо с фермы, свежая выпечка прямо из печи, салаты и закуски от профессионалов своего дела. Вкусы, которые мы любим и к которым привыкли. По возможности из одного магазина, как можно дешевле.

Все, что нужно, вы найдете в Maxima. Любимые местные вкусы и знакомые продукты всегда по низкой цене, чтобы вы могли сэкономить семейный бюджет. Вот четыре полезных совета для вашего праздничного стола!

Свежее мясо с местных ферм!

Начнем с главного. Праздничный стол без достойного жаркого? Так совсем не пойдет! Наш мясной совет в этом году – свиной карбонад Maxima Meistrite Kvaliteet, запеченный в духовке с чесноком. Этот уже приправленный кусок мяса для жаркого ждет своего повара в крупных магазинах Maxima по всей Эстонии.

Запеченный свиной карбонад с чесноком изготовлен из знаменитого местного мяса Frank Kutter. Выращенная в Эстонии свинина Kutter не только является фаворитом клиентов Maxima, это сырье также высоко ценится шеф-поварами нескольких лучших ресторанов.

Классика в мире салатов и стильный торт из ржаного хлеба

Хотя выбор салатов в магазинах Maxima очень широк, мы не можем пройти мимо классики в день рождения Эстонии. Картофельный салат знаком нам еще с детства, а качественный картофельный салат Maxima Meistrite Kvaliteet с копченой по-деревенски ветчиной, дополнен ароматом настоящей, качественной местной копченой ветчины.

Если вы хотите обогатить стол более яркими красками, то хорошо подойдет салат из тунца с искусственной икрой. Стоит попробовать салат из опят.

Также сердца клиентов завоевал и отличный бутербродный торт. Торт из ржаного хлеба Maxima Meistrite Kvaliteet – изумительно вкусный продукт с местным колоритом, который также стильно смотрится на праздновании годовщины республики.

Легкие и приятные закуски

Помимо жаркого и салатов, каждый праздничный стол украшает и хороший выбор закусок. Различные закуски доступны в каждом магазине Maxima.