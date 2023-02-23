4 ЦЕННЫХ СОВЕТА: Как накрыть шикарный праздничный стол по доступным ценам?
Помогите, гости идут! Как максимально быстро, удобно и недорого накрыть праздничный стол с лучшими блюдами к годовщине республики?
24 февраля мы никак не обойдем стороной эстонские вкусы. Свежее местное мясо прямо с фермы, свежая выпечка прямо из печи, салаты и закуски от профессионалов своего дела. Вкусы, которые мы любим и к которым привыкли. По возможности из одного магазина, как можно дешевле.
Все, что нужно, вы найдете в Maxima. Любимые местные вкусы и знакомые продукты всегда по низкой цене, чтобы вы могли сэкономить семейный бюджет. Вот четыре полезных совета для вашего праздничного стола!
Свежее мясо с местных ферм!
Начнем с главного. Праздничный стол без достойного жаркого? Так совсем не пойдет! Наш мясной совет в этом году – свиной карбонад Maxima Meistrite Kvaliteet, запеченный в духовке с чесноком. Этот уже приправленный кусок мяса для жаркого ждет своего повара в крупных магазинах Maxima по всей Эстонии.
Запеченный свиной карбонад с чесноком изготовлен из знаменитого местного мяса Frank Kutter. Выращенная в Эстонии свинина Kutter не только является фаворитом клиентов Maxima, это сырье также высоко ценится шеф-поварами нескольких лучших ресторанов.
Классика в мире салатов и стильный торт из ржаного хлеба
Хотя выбор салатов в магазинах Maxima очень широк, мы не можем пройти мимо классики в день рождения Эстонии. Картофельный салат знаком нам еще с детства, а качественный картофельный салат Maxima Meistrite Kvaliteet с копченой по-деревенски ветчиной, дополнен ароматом настоящей, качественной местной копченой ветчины.
Если вы хотите обогатить стол более яркими красками, то хорошо подойдет салат из тунца с искусственной икрой. Стоит попробовать салат из опят.
Также сердца клиентов завоевал и отличный бутербродный торт. Торт из ржаного хлеба Maxima Meistrite Kvaliteet – изумительно вкусный продукт с местным колоритом, который также стильно смотрится на праздновании годовщины республики.
Легкие и приятные закуски
Помимо жаркого и салатов, каждый праздничный стол украшает и хороший выбор закусок. Различные закуски доступны в каждом магазине Maxima.
В торжественный день выберите для застолья классические закуски – фаршированные яйца, рулетики с ветчиной, селедка на черном хлебе.
В более крупных магазинах и выбор больше, и, помимо более простых закусок, мастера Maxima приготовили для вас комплекты из нескольких разных закусок.
Эти удивительно вкусные пирожные!
Любое праздничное собрание заканчивается вкусным, тающим во рту десертом. Мини-Павлова и шоколадно-вишневый торт – это всегда беспроигрышный вариант! Восхитительно сочный фруктовый торт идеально подходит в качестве десерта для тех, кто не любит слишком сладкое.