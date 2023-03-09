Эстонский липовый терапевт с зарплатой 4 000 евро в месяц: если болит шейка матки - достаточно прикоснуться к ней фаллоимитатором(5)
Лаура Валк, когда-то мечтавшая о строительстве подводных газопроводов и нефтяных вышек, теперь учит своих последователей мантре „жизнь должна быть простой“. Называющая себя терапевтом женщина недавно написала одну из самых продаваемых книг этого года. Материал Eesti Ekspress.
24-летняя Лаура Валк на своем сайте называет себя „известным эстонским терапевтом“. А в подкасте Ausad Naised (“Честные женщины“) она сказала, что хочет стать самым известным терапевтом Эстонии. У нее высшее образование: она окончила Морскую академию по специальности „управление водными путями и управление безопасностью в судоходстве“.
Лаура Валк много времени проводит в социальных сетях и крайне активно делится пищей для размышлений. В Instagram, где она зарегистрирована под ником laurtshik, у нее 19 000 подписчиков. Ей явно хочется быть публичным деятелем. Согласно Кодексу журналистской этики, к публичным деятелям пресса относит, помимо прочих, тех, кто зарабатывает на жизнь, выставляя на всеобщее обозрение свою личность и/или творчество.
Учитывая это, Валк могла бы предположить, что однажды о ней захотят написать статью: кто она такая и откуда взялась? Но когда этот день наступает, она идет в отказ. Открыто нападает на прессу и журналистов.