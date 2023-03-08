ПОДКАСТ | „Кривенькая“ попытка заслужить любовь: почему нас тянет делать комплименты и о чем говорит неумение их принимать
Почему мы зачастую не знаем как реагировать, когда нас хвалят или говорят нам комплименты? Почему смущаемся, отшучиваемся и иногда даже хотим провалиться сквозь землю от смущения? И самое главное - что делать с такими нашими чувствами? Об этом рассказала в подкасте „По душам“ психолог Елена Широбокова.
Почему некоторые люди не знают, как реагировать на комплименты?
Это напрямую зависит от самооценки - от отношений с собой, в первую очередь. Когда девушка думает о себе одно, а слышит другое, она просто не считает сказанное правдой. Она начинает находить причины или оправдываться. Например, если ей скажут, что она красивая, а она себя красивой не считает, она просто подумает, что ей врут, от нее что-то хотят.
Есть и другая сторона. Девушка может знать о себе, что она умная, например. Но эту часть себя она осознанно пытается скрывать - в детстве ей могли сказать, что „слишком ты умная, такие счастливыми не бывают“. Как результат - девушка понимает, что когда делают комплимент ее сообразительности, это правда, но она смущается, потому что не понимает, как же так ее „раскололи“.
Что говорит о человеке патологическое стремление делать комплименты всем вокруг?
Что у нас в жизни самое главное? Любовь! Это именно попытка получить ее - кривенькая, но все-таки. А это значит, что внутри у человека ее недостаточно. Если у вас есть потребность „заслуживать“ внимание, говоря всем комплименты, стоит заглянуть внутрь себя и недостающую любовь себе „додать“. Представим, что какая-то девочка будет делать комплименты окружающим и будет получать от этого какую-то долю внимания и любви. Но она же не сможет всю жизнь так делать, всегда. Если есть внутри такая „дыра“, то ее нужно заполнять, причем не кем-то или чем-то извне, а самостоятельно.
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