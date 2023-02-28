ПОДКАСТ | Почему нас бесят другие люди и что с этим делать?

Что на самом деле за эмоция стоит за словами „как же меня бесит этот человек“?

Это - раздражение. Причем причина именно в тех качествах, которые мы сами в себе не принимаем. Если бы их в нас не было, мы бы даже, скорее всего, не смогли бы их разобрать. Вопрос в том, насколько вы принимаете в себе те или иные качества, насколько вы их подавляете и знакомы ли с их теневой стороной. Когда что-то в другом человеке вас раздражает - это мощный сигнал задать себе вопрос: а как у меня с проявлением этого качества?

Например, некоторых раздражает громкий смех. Часто бывает так, что такие люди запрещают себе так громко проявляться, быть на виду - может быть, человек, которого это раздражает в других, на самом деле боится вести себя также. Но может быть и другая сторона - человек может это тоже делать, но даже этого не замечать.

А как быть, если раздражают нас близкие люди? С которыми мы не может перестать контактировать.

Часто бывает так, что наши самые близкие люди - например, мужья - это самые сильные „зеркала“ для нас. Они будут отражать наше внутреннее состояние и отношение к себе. И если близкие люди раздражают - нужно задать себе вопрос, какое именно качество мы не принимаем и что за этим стоит.

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