Консультант по отношениям уверяет: если ваш партнер начал делать это, развод не за горами

Мэл Шиллинг (51), консультант по отношениям из Австралии, подтверждает, что презрение – это одно из первых чувств, которое возникает по отношению к партнеру, когда взаимопонимание рушится.

Шиллинг добавляет, что в повседневной жизни презрение может проявляться в виде закатывания глаз и частых вздохов. „Такие жесты намекают на то, что ваша вторая половинка вместо уважения испытывает презрение по отношению к вам“, - предупреждает она. Шиллинг подтверждает, что такое может проявляться в любых отношениях, но стоит быть начеку, если подобные действия случаются часто.

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„Если заметите, что близкий человек на сказанное вами постоянно вздыхает или же закатывает глаза, то это может свидетельствовать об издевательстве или же о том, что он просто устал от вас. Злость и обида в свою очередь ведут к презрению“.

Источник: The Sun