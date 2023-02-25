Рак полости рта встречается чаще, чем кажется. 4 заметных симптома, при которых следует обратиться к врачу
Помимо регулярной чистки зубов, важно время от времени как следует открывать рот перед зеркалом и проверять, что происходит на языке и в горле. Это поможет вам заметить изменения в полости рта, которые не чувствуются.
Например, вы можете заметить белые пятна на языке, которые не проходят даже через неделю. Это может быть признаком рака полости рта или гортани.
„Возникновение белых пятен может быть причиной постоянного контакта с раздражающими веществами, например они могут возникнуть вследствие курения“, говорит Рейчел Уорд (англ. Rachel Ward) врач медицинского центра Вудленд (англ. Woodland) в Дидкоте (англ. Didcot).
„В основном они доброкачественные, но могут свидетельствовать и о раке. Важно показать их врачу, чтобы определить это“, - добавляет доктор Рейчел.
Четыре возможных симптома рака полости рта, при которых надо обратиться к врачу:
Язва во рту, которая не заживает в течение трех недель
Белые или красные пятна во рту
Необычные шишки или припухлости во рту, на голове или шее
Постоянная охриплость голоса
Источник: The Sun