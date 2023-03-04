ИНТЕРВЬЮ 18+ | Секс-коуч Екатерина из Таллинна: как сохранить страсть в отношениях и какие секс-игрушки сейчас скупают пары
Секс-коуч - это довольно редкая профессия, и найти специалиста в этой области достаточно непросто. Русскоязычным жителям Эстонии свои услуги предлагает Екатерина, и ее бренд Passion Room становится все более популярным. Екатерина согласилась поговорить с Алиной Захаровой без камер и рассказать интересные подробности о своей необычной профессии. Читайте интервью ниже!
— Как так получилось, что ты выбрала профессию секс-коуч?
— На самом деле профессия выбрала меня сама. Я никогда не думала быть секс-коучем. Однако 8 лет назад я увлеклась темой сексологии. Изначально это было для собственного саморазвития и самопознания, но я увидела в ней столько глубины и неизведанного, что стала все больше и больше в нее погружаться и изучать. Я проходила обучение в разных странах: в Таиланде, Австрии, России и на Бали. Со временем мне так хотелось делиться освоенными знаниями и навыками, что я начала „подкидывать“ разные советы своим подругам, на что в один день они попросили меня провести для них тренинг. Мы собрались в уютной обстановке, и я приоткрыла им занавес в сексуальное таинство. После этой пикантной встречи мои друзья сказали, что это мое предназначение и что эти ценные знания надо нести в мир. Это был первый шаг к тренингам, который и привел к созданию школы по сексуальному образованию и мастерству Passion Room (www.passionroom.ee).
— Какое образование у тебя изначально?