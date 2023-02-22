Оказывается легко понять, что отношения идут под откос! 8 типичных фраз, которые медленно, но верно разрушают вас

Однако, если в отношениях вы чувствуете себя все хуже и хуже, ссоры участились, а конца и края этому не видно, вы постоянно спорите на одни и те же темы, не находя решения – это плохой знак. Когда вашу повседневную жизнь преследуют хотя бы некоторые из перечисленных ниже фраз, настало время взглянуть правде в глаза и начать действовать. Это чрезвычайно токсичные фразы, которым нет места в любых нормальных отношениях.

Ты меня не достойна/ен

На последних стадиях абьюзивных отношений эта фраза даже может быть нормой, но если у вас хорошие отношения и прекрасный партнер, тогда точно не стоит говорить ему этого. Может быть, это вы его недостойны?

Не спрашивай, все ли у меня хорошо. У меня все окей!

Говорите это в пассивно-агрессивном тоне? Очевидно, что не все в порядке, и если позже вы со злостью рассказываете своим подругам/друзьям, что ваш любимый человек совершенно не принимает во внимание ваши чувства и даже не слушает вас, то на кого действительно стоит обратить внимание?

Ты посмешище

Абсолютное неуважение. Фактически использование данного предложения показывает, насколько низко вы пали, но хотите самоутвердиться за счет своего партнера.

Я тебя ненавижу

Некоторые из нас способны выдать такую фразу в момент повышенной эмоциональности, но самое забавное в эмоциях то, что их можно контролировать. Если вы на самом деле не ненавидите человека, которого любите, нет необходимости говорить об этом...

Ты плохой родитель

Ой-ой! Если на самом деле вы так не считаете, то в момент ярости лучше не говорить этого. Подобные слова западут глубоко в душу и никогда не забудутся.

Ты сумасшедший/ая

Это одна из крайне ужасных форм манипулирования, чего никогда нельзя применять по отношению к кому-либо. Как бы вы себя чувствовали, если бы любимый человек так о вас думал?

Ты слишком требовательный/ая