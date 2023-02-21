Хотите создать модную коллекцию и выучить эстонский язык? Жительниц Ида-Вирумаа ждут в школе MOEPÖÖRE

В школе MOEPÖÖRE (рус. „Модный переворот“) смогут заниматься 40 жителей Эстонии, кто хочет реализовать себя в мире моды и практиковать эстонский язык, например любители шитья, стилисты, творческие люди, студенты и начинающие предприниматели. Школу моды и языка инициировали Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции, Вильяндиская академия культуры Тартуского университета, фестиваль моды Estonian Fashion Festival и центр повторного использования Uuskasutuskeskus.

„Творческая деятельность помогает преодолевать страх говорить на иностранном языке. В Ида-Вирумаа, как и в других регионах Эстонии, есть множество талантливых людей, которым проблематично запустить собственный бизнес в индустрии моды, потому что они плохо владеют языком. Нам бы не хотелось, чтобы чья-то мечта осталась нереализованной из-за недостатка навыков, которые можно развить“, – сказала преподаватель Нарвского дома эстонского языка и руководитель проекта Юлия Виирсалу.

Ученикам школы будет предоставлено все, что необходимо для создания модной коллекции, содействующей зеленому переходу: от мастер-классов с эстонскими модельерами и подходящих материалов до презентации модных коллекций и денежного приза. Особое внимание будет уделено возможностям вторичного использования в индустрии моды и создания собственной коллекции одежды. Менторами будут успешные модельеры: главный дизайнер Ivo Nikkolo Марго Ваадерпасс, а также владеющие своими ателье дизайнеры одежды бережливого стиля Кятлин Киккас, Лийз Тийзвельт и Ану Сиркас.

В школе моды и языка можно будет не только создать собственную коллекцию, но и улучшить знание эстонского языка. Мастер-классы подготовлены для любителей моды, которые владеют эстонским языком на уровне как минимум А2. Все занятия будут проходить на эстонском языке при поддержке опытных преподавателей из Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции.