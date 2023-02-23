Не проспите: жизненно важные навыки, которым нужно обучить ребенка до 13 лет

1.Как постоять за себя и других

Один из способов быть уверенным в том, что ваш ребенок сможет постоять за себя, это найти ему друга, который в случае чего сможет обеспечить ему безопасность. То есть друга, который поможет в беде.

2. Как разрешить разногласия мирным путем

Между детьми часто возникают конфликты, даже если они лучшие друзья. Потому важно объяснить своему ребенку, что ссоры нужно решать мирно. Также будучи родителем, очень важно подавать правильный пример.

3.Ответственность и забота

Ответственность – понятие растяжимое. Оно может означать помощь в уборке или взятие домашнего питомца. Можете научить своего ребенка тому, что некоторые домашние обязательства нужно время от времени выполнять не тогда, когда родители сказали, а когда они сами видят, что что-то нужно сделать.

4. Как работать с другими людьми

Обучить ребенка умению ладить с другими и дружно играть вместе, учит его быть частью команды. Работа в команде, в свою очередь, учит уважать и находить компромисс, а также учит терпению, общению и эмпатии.

5. Как просить прощения и прощать

Просто научить просить прощения недостаточно. Ребенок должен понимать, за что он просит прощения, а не делать это из привычки. Дети должны отвечать за свои поступки. Также важно помнить, что умение прощать тоже важно.

6. Как слушать и сопереживать

Быть хорошим слушателем - это также хороший пример того, как они должны себя вести. Если относиться к детям с уважением и показывать, что вам небезразлично, о чём они говорят, это сделает из них хороших слушателей. То же самое относится и эмпатии.

7. Как справиться с трудными эмоциями

То, что дети не знают, как совладать с нагнетающими эмоциями – нормально. Задача родителей научить ребенка управлять своими эмоциями.

8. Принятие разочарования

Дети могут очень часто разочаровываться – не важно, идет речь о незначительной вещи или нет – важно вовремя объяснить им, что не всегда возможно выиграть или получить то, что они хотят.

9. Оптимизм и любовь к себе