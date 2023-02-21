Положение планет может дать непредсказуемые результаты. Астролог предостерегает, чего ждать в конце февраля

Сегодня я хочу поговорить о Юпитере и Венере, образующих редкое соединение, которое случается в знаке Рыб один раз в 12 лет. Это очень сильное положение и может дать непредсказуемые результаты.

Если мы обратимся к ведической астрологии, то за каждой планетой стоит личность с определенным характером и принципами. Юпитер - Гуру, мудрый Учитель Богов, а Венера - Шукра, учитель демонов. Не будем уходить в область фантастики и скажем просто, что демонические силы - это те метафизические силы, которые способствуют разрушению, а божественные - созиданию.

Две силы, поддерживающие баланс, две наисильнейшие личности с совершенно противоположной природой встречаются. Но два великих учителя всегда найдут общий язык между собой. Проблема может быть в том, что их ученики, не осознав целостности всего, увидят противоречия и будут доказывать, что правы именно они. Поэтому сейчас раскол между „правами“ и „неправыми“ достигнет наивысшей точки. Усилится религиозный фанатизм. Неписаные, но понятные здравому уму нормы, способствующие балансу будут все больше расшатываться. И планетное положение будет этому способствовать вплоть до осени.

Знак Рыб последний знак в зодиаке и предполагает, что перед завершением цикла, мы должны отстраниться, посмотреть со стороны на пройденный путь, оценить содеянное и сделать выводы, перед тем как снова двинуться в знак Овна к новым начинаниям. Знак Рыб объединяет все предыдущие знаки, и если наши действия направлены на взаимодействие и объединения, то энергия транзита будет сопутствовать нашим действиям.

Также и в отношениях. Многие пары выйдут на новый уровень общения если смогут понять, что в отношениях иногда следует отстраниться, осознать и увидеть действия партнера как бы со стороны, не вовлекаясь чувствами, чтобы снова идти вместе по жизни. Рыбы обитают в глубоком океане и скрыты от глаз. Поэтому сейчас не время обсуждать имеющиеся отношения, а наоборот, созерцать их внутренним взором.