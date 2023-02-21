Положение планет может дать непредсказуемые результаты. Астролог предостерегает, чего ждать в конце февраля
Астролог Ирина Варнес рассказывает о соединении Юпитера и Венеры, которое случается в знаке Рыб один раз в 12 лет. Что нам принесет это редкое явление?
Сегодня я хочу поговорить о Юпитере и Венере, образующих редкое соединение, которое случается в знаке Рыб один раз в 12 лет. Это очень сильное положение и может дать непредсказуемые результаты.
Если мы обратимся к ведической астрологии, то за каждой планетой стоит личность с определенным характером и принципами. Юпитер - Гуру, мудрый Учитель Богов, а Венера - Шукра, учитель демонов. Не будем уходить в область фантастики и скажем просто, что демонические силы - это те метафизические силы, которые способствуют разрушению, а божественные - созиданию.
Две силы, поддерживающие баланс, две наисильнейшие личности с совершенно противоположной природой встречаются. Но два великих учителя всегда найдут общий язык между собой. Проблема может быть в том, что их ученики, не осознав целостности всего, увидят противоречия и будут доказывать, что правы именно они. Поэтому сейчас раскол между „правами“ и „неправыми“ достигнет наивысшей точки. Усилится религиозный фанатизм. Неписаные, но понятные здравому уму нормы, способствующие балансу будут все больше расшатываться. И планетное положение будет этому способствовать вплоть до осени.
Знак Рыб последний знак в зодиаке и предполагает, что перед завершением цикла, мы должны отстраниться, посмотреть со стороны на пройденный путь, оценить содеянное и сделать выводы, перед тем как снова двинуться в знак Овна к новым начинаниям. Знак Рыб объединяет все предыдущие знаки, и если наши действия направлены на взаимодействие и объединения, то энергия транзита будет сопутствовать нашим действиям.
Также и в отношениях. Многие пары выйдут на новый уровень общения если смогут понять, что в отношениях иногда следует отстраниться, осознать и увидеть действия партнера как бы со стороны, не вовлекаясь чувствами, чтобы снова идти вместе по жизни. Рыбы обитают в глубоком океане и скрыты от глаз. Поэтому сейчас не время обсуждать имеющиеся отношения, а наоборот, созерцать их внутренним взором.
В питании, особенно кто подвержен диабету или имеет лишний вес, обращайте внимание на углеводы, этот транзит может негативно сказываться на здоровье если не соблюдать рекомендации по питанию.
Обратите внимание на эмоциональное состояние 25 февраля, часто это не наши настоящие эмоции, а просто реакция на происходящее вокруг.
Приближается весна и для садоводов начинается сезон посева рассады. У каждого садовода есть свои секреты, наверное многие заметили, что те же самые семена помидор у кого-то дают больше плодов, а у кого-то меньше. Предлагаю использовать простые рекомендации основанные на фазах Луны.
На растущую Луну в первой фазе (сейчас) сажаем то, где хотим получить много листьев, ягод или цветов. Однолетние или двухлетние растения. Например семена петунии.
Во второй фазе, когда Луна отражает больше всего солнечного света сажаем все то, что дает сочный плод растущий над землей. В первые дни марта (1- 6 марта) сажаем семена томатов.
На убывающую Луну, когда настанет время, сажаем корнеплоды, пересаживаем кусты и деревья с мощной корневой системой, сажаем многолетние цветы.
В последние дни перед Новолунием, когда Луна практически не видна хорошо проводить обрезку деревьев и кустарников (17-21 марта) В летние месяцы отдыхаем или избавляемся от вредителей и сорняков.
Желаю всем самых благоприятных результатов и до новых встреч!