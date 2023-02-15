ДОБРОЕ ДЕЛО | Как „Сердечные блокноты“ помогают таллиннским школьникам заботиться о сверстниках в сложной жизненной ситуации

Чтобы подарок получился еще более полезным, волонтеры из „Тепла сердец“ составили, красиво оформили и напечатали список полезных контактов, которые могут пригодиться детям в непростых обстоятельствах - телефоны доверия, контакты детских центров защиты, помощи жертвам насилия и т. д. - для ребят до и после 14 лет получились разные списки, которые затем вклеиваются в каждый из „Сердечных блокнотов“.

Суть достаточно проста: школьники покупают блокноты формата А5, подписывают их к Дню друга для незнакомого сверстника из замещающего дома, детской больницы или дневного центра - причем надпись обязательно должна быть на русском и на эстонском языках - и добавляют к блокноту канцелярские принадлежности - фломастеры, карандаши и т. д. Акция направлена на то, чтобы ребята, которые проходят лечение в больнице и дети из семей, которые менее финансово защищены, могли бы почувствовать, что в День друга они не одни.

Акция „Сердечный блокнот“, приуроченная к Дню друга, родилась в прошлом году, тогда в ней приняли участие ученики Русской гимназии Хааберсти .

В январе этого года волонтеры благотворительного фонда „Тепло сердец“ приняли участие в мероприятии „Дни добрых дел“, которое уже стало традицией для гимназии Линнамяэского Русского Лицея, где познакомили ребят с волонтерской деятельностью. „Мы давно следим за добрыми делами, которые с успехом осуществляют волонтеры „Тепла сердец“, поэтому в этом году решили пригласить организаторов на встречу со школьниками“, — рассказала специалист по внеклассной работе Людмила Вересинина-Тее. Ученики Линнамяэского Русского Лицея всегда активно участвуют в благотворительных мероприятиях, поэтому акция, которую предложили волонтеры фонда „Тепло сердец“ на День друга — „Сердечный блокнот“ — не стала исключением, несмотря на загруженность современных школьников. Ребята с очень с большим энтузиазмом и теплотой отнеслись к тому, что они могут своими руками сделать что-то доброе, приободряющее и полезное для своих же сверстников, которые находятся в более сложном положении.

По словам волонтера фонда „Тепло сердец“ Виктории Ерофеевой, отзывы о прошлогодней акции были очень положительные: „В прошлом году я видела, с каким интересом дети рассматривали блокноты, которые мы им подарили. Каждый блокнот был по-особому украшен, плюс - очень душевные, просто шикарные тексты!“ Виктория отмечает, что для волонтеров „Тепла сердец“ важно то, что в рамках этой акции именно сами дети - а не взрослые, как это чаще бывает - подбадривают добрым словом и небольшими поступками других детей.

В этом году кроме учеников 5, 7 8, 10, 11 и 12 классов Линнамяэского русского лицея в акции приняли участие представители молодежного центра IZUM, которых сотрудники фонда „Тепло сердец“ также знакомят с основами волонтерства. Уже в конце этой недели 55 блокнотов от учеников лицея будут вручены мальчишкам и девчонкам из Lasnamäe lastekeskus, где получают уход и заботу дети и подростки из неблагополучных семей.

Молодежный центр IZUM решил продлить акцию, чтобы в ней могли принять участие все желающие. Если и вы хотите присоединиться, инструкция, как это сделать - ниже:

1. Приобрести блокнот А5 в твёрдой обложке и какой-либо канцелярский товар. Это может быть ручка, набор карандашей или фломастеров.

2. Придумать душевное и искреннее послание незнакомцу и написать его на первой странице блокнота на двух языках - русском и эстонском. Послание можно украсить, например, нарисовав сердце или обведя свою ладошку.

3. Сделать фотографию с блокнотом и выставить в социальных сетях с хештегом #сердечный_блокнот, тогда больше людей смогут присоединиться к акции.

4. Принести подарок до 23.02. в молодёжный клуб IZUM по адресу Võru 11 (график работы: понедельник-пятница 15:00-20:00, суббота-воскресенье 12:00-20:00) и передать в руки молодёжному работнику. Уточнить информацию можно в социальных сетях молодежного центра IZUM в Facebook или Instagram или по электронной почте youthclubactive@gmail.com.

Кроме ребят из Lasnamäe Lastekeskus, „Сердечные блокноты“ от участников акции получат и ребята из Vaimse Tervise Keskus из детской больницы.

Смотрите видео с прошлогодней акции: