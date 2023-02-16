Бессонница крадет здоровье и красоту
Сон так же важен для организма, как дыхание и еда. Чувство усталости и нехватка сил – это явный признак того, что ночной сон был недостаточно продолжительным или качественным, и такое положение требует внимания. К сожалению, все больше и больше молодых людей обращаются в аптеку с проблемами сна.
По словам провизора тартуской аптеки Sõbra Benu Астрид Оолберг, сон – это самое важное состояние отдыха для организма. „Вне зависимости от режима покоя сон — это активный процесс, когда мозг не отключается, но замедляется его электрическая активность. Во время сна происходят различные процессы, мозг очищается от ненужной информации, а также токсичных веществ и отходов обмена веществ. Информация также систематизируется и сохраняется, восстанавливаются клетки и укрепляется иммунная система“, — перечисляет Оолберг происходящие во время сна процессы.
Хороший сон повышает работоспособность и сохраняет молодость
Фармацевт подчеркивает, что качество ночного сна влияет на весь организм. „Дети, которые хорошо спят, прекрасно растут и быстрее осваивают новые навыки. У хорошо отдохнувшего взрослого человека также хорошая память, способность к концентрации и обучению, обмен веществ в порядке и сохраняется молодость“, — поясняет Оолберг и приводит в пример, что в стрессовый период кожа может реагировать на недосыпание нездоровым цветом лица. „Кроме того, исследования показывают, что хорошо отдохнувшие люди меньше беспокоятся о кровяном давлении и увеличении веса, и поэтому у них меньше шансов заболеть гипертонией или диабетом“.
7-9 часов сна считается достаточным для взрослого человека. „У кого-то сон может быть немного короче, у кого-то чуть дольше, но самое главное, чтобы, проснувшись утром, вы чувствовали бы себя отдохнувшим“, — подчеркивает Оолберг. Аптекарь объясняет, что отдельные поздние отходы ко сну или редкий плохой сон не имеют большого значения. „Более серьезный знак, если вы не спите три ночи в неделю в течение трех месяцев“.
Также важно следить за временем, которое требуется, чтобы заснуть. „Норма — это когда засыпание занимает 15-20 минут. Если на то, чтобы заснуть в постели, уходит несколько часов, то причиной может быть стресс, тревога и напряжение, или же напряженные размышления о засыпании или на другие актуальные темы, которые не дают расслабиться и заснуть“, — приводит примеры Оолберг.
„Короткий сон или недосыпание проявляется в плохом самочувствии, раздражительности, сварливости и напряжении. К сожалению, бессонная ночь, в свою очередь, способствует следующей бессонной ночи и ухудшает качество сна“, — поясняет фармацевт и добавляет, что на сон также влияют тяжелые переживания в жизни, а также сон часто нарушается в результате психических или физических травм.
Бессонница поражает все больше и больше молодых людей
„В аптеке мы видим, что количество людей с проблемами засыпания значительно увеличилось за последние пару лет. К сожалению, стало больше молодых людей из выпускных классов средней школы и студентов, которые жалуются на беспокойство и невозможность расслабиться“, — приводит примеры аптекарь. „Как фармацевты, мы определенно рекомендуем в этом случае обратиться к семейному врачу или психологу“.
Расстройства сна также досаждают людям, путешествующим в другой часовой пояс. „Стимулировать засыпание в незнакомом месте, а также при работе в ночную смену, могут помочь содержащие мелатонин препараты. Мелатонин, который выпускается в виде таблеток, капсул и спрея, помогает быстрее заснуть и способствует более продолжительному ночному сну“, — поясняет фармацевт, добавляя, что мелатонин является знакомым для организма веществом и не вызывает привыкания или сонливости.
Аптекарь подчеркивает, что хорошая гигиена сна важна для обеспечения спокойного сна. „Стоит ложиться спать примерно в одно и то же время каждый день. Выработке мелатонина и сну определенно мешает яркий свет смарт-устройств и экранов. В случае проблем с засыпанием также следует избегать дневного сна и употребления кофе“.
„Короткий ночной сон или напряженная рабочая неделя могут временно увеличить продолжительность последующего сна. Но в целом нельзя выспаться наперед или же как-то компенсировать часы, забранные от ночного сна“, — подчеркивает Оолберг важность ежедневного достаточного сна. По ее словам, также нехорошо, если человек слишком много спит, потому что это скорее свидетельствует об упадке сил, усталости и слабости, и тогда стоит определить, чем вызвано такое состояние.