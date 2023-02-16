Бессонница крадет здоровье и красоту

По словам провизора тартуской аптеки Sõbra Benu Астрид Оолберг, сон – это самое важное состояние отдыха для организма. „Вне зависимости от режима покоя сон — это активный процесс, когда мозг не отключается, но замедляется его электрическая активность. Во время сна происходят различные процессы, мозг очищается от ненужной информации, а также токсичных веществ и отходов обмена веществ. Информация также систематизируется и сохраняется, восстанавливаются клетки и укрепляется иммунная система“, — перечисляет Оолберг происходящие во время сна процессы.



Хороший сон повышает работоспособность и сохраняет молодость



Фармацевт подчеркивает, что качество ночного сна влияет на весь организм. „Дети, которые хорошо спят, прекрасно растут и быстрее осваивают новые навыки. У хорошо отдохнувшего взрослого человека также хорошая память, способность к концентрации и обучению, обмен веществ в порядке и сохраняется молодость“, — поясняет Оолберг и приводит в пример, что в стрессовый период кожа может реагировать на недосыпание нездоровым цветом лица. „Кроме того, исследования показывают, что хорошо отдохнувшие люди меньше беспокоятся о кровяном давлении и увеличении веса, и поэтому у них меньше шансов заболеть гипертонией или диабетом“.



7-9 часов сна считается достаточным для взрослого человека. „У кого-то сон может быть немного короче, у кого-то чуть дольше, но самое главное, чтобы, проснувшись утром, вы чувствовали бы себя отдохнувшим“, — подчеркивает Оолберг. Аптекарь объясняет, что отдельные поздние отходы ко сну или редкий плохой сон не имеют большого значения. „Более серьезный знак, если вы не спите три ночи в неделю в течение трех месяцев“.

