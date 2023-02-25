Секс и отношения
25.02.2023, 18:00

Пришедшая на массаж эстонская девушка получила необыкновенный опыт: хоть кто-то стал чуточку счастливее!

 
ФОТО: Unspash.com

Маарика поделилась своим опытом с изданием Naistekas. Девушка давно хотела пойти на массаж и полностью расслабиться, однако вместо этого ей пришлось встать на роль слушателя и в каком-то смысле психолога. Это было далеко от релаксации!

„Существует мнение, что парикмахеры, например, должны быть психологами в дополнение к своей работе, потому что если клиент приходит и долго сидит в кресле, а разговор идет, то за несколько часов они могут охватить много разных тем“, - рассуждает Маарика.

„Однако, я не слышала, чтобы так происходило где-то ещё или чтобы это была распространенная практика не только среди парикмахеров. Или же, чтобы случалось так, что не клиент начал делиться своими личными переживаниями, а тот, кто предлагает свои услуги! Но, тем не менее, именно так со мной и случилось. Я уже давно чувствовала напряжение в шее и плечах, потому решила, что да – я заслужила расслабляющий массаж. К сожалению, в салоне, куда я обычно хожу, в ближайшее время не было свободных окошек, потому я выбрала другое место, где были хорошие отзывы.

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