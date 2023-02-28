Секс и отношения
28.02.2023, 18:00

В сети рассказали о самом странном сексе в жизни

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2012271761
2012271761
ФОТО: Gorodenkoff | Shutterstock

Пользователи Reddit перечислили свои самые странные сексуальные опыты в жизни. О необычном интиме они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Многие среди самых странных секс-опытов назвали прилюдные любовные игры — минет на сцене и мастурбацию во время рок-концерта.

Одна из комментаторов вспомнила, как ее парня невероятно возбудила фантазия об угощении пончиками.

Один из подписчиков раздела вспомнил, как девушка пыталась возбудить его вещами, которые обычно его отторгают.

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RusDelfi
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