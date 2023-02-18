Подсолнечное масло названо среди полезных продуктов для снижения риска тромбов

Нутрициолог Панова рассказала в интервью о продуктах, употребление которых полезно для снижения риска возникновения тромбов. Они появляются как сгустки крови в моменты повреждения тканей, и через какое-то время должны рассасываться. Если растворения таких сгустков не происходит, они могут расти, и с формированием этих крупных тромбов связаны опасные последствия.

Панова отметила, что для защиты от образования тромбов важно быть в нужной мере физически активным, подвижным. Долгие периоды малоподвижности, сидения на стуле увеличивают шансы столкнуться с малоприятными осложнениями тромбоза.



Кроме того, нужно следить за качеством рациона. Нутрициолог сообщила о существовании продуктов, полезных для профилактики образования тромбов. Один из них – это вишня, содержащая кумарин, естественный разжижитель крови. Для здоровья сосудов эксперт посоветовала съедать горстку вишни ежедневно.



Еще один хороший борец с тромбами – зеленый чай. Его питье помогает блокировать ферменты, участвующие в образовании тромбов.



Полезно употреблять для защиты от тромбоза и подсолнечное масло.