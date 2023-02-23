Магическая дата 23.02.2023: что она означает в нумерологии и как влияет на судьбу?

Зеркальные даты наделяют особым значением: некоторые их побаиваются, другие видят в них ресурс для роста. 23 февраля 2023 года в череде волшебных дней считается одним из самых сильных. Поэтому так важно правильно применить возможности, которые он открывает перед нами. Нумеролог Марияна Анаэль раскрыла истинное значение магической даты в феврале и рассказала, чем однозначно стоит заняться в этот день, передает marieclaire.

День, который изменит все

23 февраля 2023 года — чуть ли не самый мощный и энергетически насыщенный день в году. Это редкий случай даже для зеркальных дат, когда человек может прочесть ее одинаково как слева направо, так и справа налево. Еще и поэтому 23 февраля придают особое значение. В такие даты происходят мистические, знаковые события. Но их восприятие и влияние на нашу жизнь зависит только от нас самих. Согласно расчетам в эту дату активизируется четыре аркана — 1-й, 5-й, 19-й и 10-й. Каждый из них несет свое влияние, которые мы можем усилить или минимизировать.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Первый и пятый арканы связаны с обучением, с нашей способностью постигать новые знания. А это означает, что в эту дату хорошо начинать проекты, связанные обучением, или отправиться учиться. Возможно, вы давно думали о том, чтобы пройти новый образовательный курс. Так вот 23 февраля — самое время для этого. Кроме того данные арканы отвечают за работу со словом и ораторским искусством. Это прекрасная возможность для спикеров: выступления в эту дату сорвут овации.