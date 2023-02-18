К чему снится мед

Сладкий мед снится к достатку. Сон, приснившийся накануне важной седелки, сулит процветание и удачу.

Если приснилась бака с медом, то в скором времени заветное желание сбудется.

Мед, приснившийся молодой девушке. Сулит скорое знакомство с возлюбленным. Если мед приснился молодому мужчине, то в скором времени он встретит свою половинку.

Разбить емкость с медом — к неудачам. Если мед вытекает, то опасаться стоит соперников. Засахаренный мед в разбитой емкости указывает на стычки с руководством.

Лакомиться медом во сне — к завершению проблем и неурядиц в личной жизни.

Принять в подарок мед — к налаживанию отношений с семьей и окружением.

Испачкаться в меду — к скорой судьбоносной встрече. Одиноким сердцам такой сон сулит налаживание личной жизни, а семейным парам — процветание.

Доставать мед из улья — к приятным переменам в жизни. Такой сон указывает на новые возможности, которые нельзя упускать и игнорировать.