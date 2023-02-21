Советы косметолога: как бороться с акне

Акне – это кожное заболевание с тенденцией к хроническому течению вследствие повышенной чувствительности рецепторов сальных желез к влиянию мужского полового гормона дигидротестостерона. Страдает кожа не только в местах высыпаний, но и внешне неизменная кожа лица, груди или спины. По словам медика, кожу с акне надо лечить, а не просто „правильно“ ухаживать за ней. Лечение назначает врач-дерматолог (не гастроэнтеролог, не гинеколог и не косметолог).

Как правило, такая рецепторная гиперандрогения является конституциональным фактором и происходит на фоне полного здоровья. Лишь в редких случаях она является проявлением истинного эндокринологического заболевания. Диагноз на приеме ставится врачом в результате осмотра (наличие характерных высыпаний на коже), дополнительное обследование требуется только в некоторых случаях по показаниям, передает woman.rambler.

Проявляться акне на коже может очень разнообразно. Это зависит от характера высыпаний и их количества, что с врачебной точки зрения трактуется, как форма заболевания и его степень тяжести. При этом лечение может кардинально отличаться. Решение о том, какая требуется терапия, принимает врач-дерматолог. Косметологические процедуры являются вспомогательными.

Врач-дерматолог отметила, что при легких проявлениях акне, иногда даже минимальные лечебные мероприятия и правильный уход могут иметь выраженный результат. В этом случае и косметологический уход также будет эффективным. При более серьезных проблемах с кожей только грамотно назначенное дерматологическое лечение даст положительный результат.

Как ухаживать за кожей с акне

Спектр лечебных средств для лечения акне достаточно разнообразен и включает следующие активные компоненты: азелаиновую кислоту, бензоилпероксид, адапален, местные антибактериальные средства, средства на основе ретинола и его производных, фруктовые кислоты и другие.