Секс и отношения
17.02.2023, 10:00

Какие продукты пробуждают страсть

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691194007
691194007
ФОТО: Nejron Photo | Shutterstock

Создать романтическое настроение в День всех влюблённых и пробудить страсть могут определённые продукты, среди них устрицы и базилик. Об этом рассказала диетолог Евгения Пегова.

„В первую очередь с афродизиаком у нас ассоциируются устрицы. Это действительно отличный вариант для вечера влюбленных: лёгкая и полезная закуска. Но, кроме того, можно добавить к столу икру — как красную, так и чёрную“, — отметила эксперт.

Базилик можно добавить в пасту с томатным соусом. Наши предки верили, что даже его запах пробуждает страсть. В качестве десерта можно выбрать шоколад, ассоциирующийся с нежностью и любовью, а также мёд и ананас.

Источник: woman.rambler

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