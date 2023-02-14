3 совета по созданию романтики с помощью технологий

Хотя в обществе царит мнение о необходимости подарить что-то конкретное и осязаемое на День друга, тем не менее хорошая альтернативная идея и посвященное ее реализации время могут оказаться более романтичным подходом, который стоит попробовать.



Вспомните свои любимые моменты с самодельным фотоколлажем



Можно оглянуться на проведенное вместе время и собрать любимые дорогие моменты – у каждого есть возможность удивить любимого человека фотоколлажем, сделанным своими руками. „Разные вырезки из нескольких фотографий вместе с замечательными пожеланиями могут стать особенно приятным сюрпризом. Чтобы результат был эстетически красивым, но не требовал сложных навыков или большого количества времени, стоит воспользоваться приложением Canva. Таким образом, в бесплатном приложении можно вырезать фрагменты из разных изображений и собрать их в один большой коллаж. Также в этом приложении можно использовать разные фильтры и эффекты, которые дают яркий результат и создают нужное настроение“, — говорит эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.



Также, по словам Мишиной, к фотографиям можно добавить анимацию или иконки из бесчисленного множества вариантов, что придаст хорошую порцию юмора и индивидуальности. „Все эти варианты особенно полезны, если не хватает времени, чтобы сделать сюрприз“, — отмечает она.



Песни, выбранные сердцем



Музыка часто является лучшим способом выразить свои чувства и пожелания с помощью верных слов и звуков. Поэтому музыкальный плейлист, сделанный специально для определенного человека, может стать по-настоящему особенным и личным подарком. По словам Мишиной, в наши дни списки такого типа можно создавать на многих различных платформах потоковой передачи музыки, и их создание не занимает много времени.



„Любимые песни, мелодии и концертные записи можно собрать таким образом, что, например, из названий подобранных песен складывалось определенное сообщение“, — делится Мишина идеями, которые могут вылиться в приятный сюрприз для дорогого человека. „Специально созданный плейлист, безусловно, особенно приятно слушать в беспроводных наушниках, последние модели которых – как, например, Huawei Freebuds 2 Pro – совместимы с любой операционной системой и с несколькими устройствами одновременно“, — отмечает Мишина.



Ориентирование и повторное открытие любимых мест



Для пар, которые ценят активный отдых, хорошим подарком станет игра на спортивное ориентирование, с помощью которой вы сможете заново открыть для себя любимые места. Помимо приятно проведенного времени вместе, с помощью игры на спортивное ориентирование можно запомнить все прекрасные моменты, связанные с различными местами, которые вы посещаете – будь то первое свидание или другие радостные моменты из проведенного вместе времени.



„Для создания увлекательного пешего маршрута можно воспользоваться различными навигационными приложениями, где каждому пункту может быть присвоено особенное значение, связанное с проведенным вместе временем или же эти названия могут скрытое сообщение. Также можно создать маршрут на карте, чтобы он образовывал, например, траекторию в форме сердца“, — предлагает идеи Мишина.



Вне зависимости от того, как отмечается праздник влюбленных, важно учитывать пожелания и предпочтения вашего партнера, и на их основе строить красивые и запоминающиеся моменты, считает Екатерина Мишина.

