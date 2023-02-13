Международный день презерватива: безопасный секс всегда в моде

В этом году действующая в Нарве клиника „Линда“ проведет по случаю Дня презерватива практические семинары в нарвских школах. Сексолог Кристина Бирк-Веллемаа познакомит молодых людей с принципами безопасного сексуального поведения, важностью информированного согласия и знанием своих границ. В сексуальном просвещении она также считает очень важным позитивное отношение к удовольствию.

„Например, использование презерватива часто воспринимают как прерывание сексуальной активности – нужно отвлечься от приятного, заняться презервативом и только после этого можно вернуться к сексу“, – говорит знаменитый лектор и консультант. „Однако презерватив может быть частью сексуальной игры, не следует создавать ему образ медицинского приспособления.“

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневно в мире более миллиона человек заражаются болезнью, передающейся половым путем, от которой мог бы защитить презерватив. Поэтому важны как доступность презервативов, так и готовность людей их использовать.

Результаты недавно опубликованного опроса Института развития здоровья (TAI) о сексуальном здоровье молодежи показывают, что каждый второй (51%) молодой человек в Эстонии не использует на постоянной основе презервативы при случайных половых связях, а каждый пятый (17%) не умеет правильно использовать презерватив.

По словам руководителя клиники „Линда“ Кристийны Вайномяэ, опрос TAI также свидетельствует о том, что молодые люди ожидают большего от сексуального просвещения в школах – более основательного рассмотрения тем, возможности выполнять наряду с пассивным обучением практические задания, например, потренироваться в надевании презерватива. „Мы тоже хотим внести свой вклад в это дело, поэтому в этом году мы сотрудничаем с Пяхклимяэской гимназией и нарвской школой Ида-Вируского центра профессионального образования. Потребность в качественном современном обучении очень велика“, – пояснила она.