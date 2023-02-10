Желе из игристого вина с клубникой – идеальный десерт на День святого Валентина
День святого Валентина, клубника и игристое вино – звучит как идеальный десерт для празднования дня влюбленных.
С 09.02 по 14.02 в магазинах Maxima проходят Дни игристого вина, а кроме этого на прилавках магазинов можно найти недорогие свежие устрицы и сладкую клубнику.
Желе из игристого вина с клубникой
(8 порций)
Ингредиенты
0,5 л просекко
300 г клубники
1 дл светлого сахарного сиропа
6 листов желатина
Приготовление
Нарежьте клубнику небольшими кусочками. Листы желатина замочите в холодной воде на 10 минут. Нагрейте около 1 дл просекко в кастрюле. Выжмите листы размягченного желатина руками, чтобы они стали более сухими, и растопите их в горячем просекко. Не доводите до кипения.
Медленно вмешайте сахарный сироп. Дайте смеси немного остыть в кастрюле и влейте остаток просекко в теплую смесь, постоянно помешивая.
Поместите кусочки клубники в бокалы и залейте сверху смесью просекко. Перед подачей дайте застыть, поместив в холодильник минимум на 5 часов.
Все необходимые ингредиенты вы можете найти по доступной цене в любом магазине Maxima.
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