Желе из игристого вина с клубникой – идеальный десерт на День святого Валентина

С 09.02 по 14.02 в магазинах Maxima проходят Дни игристого вина, а кроме этого на прилавках магазинов можно найти недорогие свежие устрицы и сладкую клубнику.

Желе из игристого вина с клубникой

(8 порций)

Ингредиенты

0,5 л просекко

300 г клубники

1 дл светлого сахарного сиропа

6 листов желатина

Приготовление

Нарежьте клубнику небольшими кусочками. Листы желатина замочите в холодной воде на 10 минут. Нагрейте около 1 дл просекко в кастрюле. Выжмите листы размягченного желатина руками, чтобы они стали более сухими, и растопите их в горячем просекко. Не доводите до кипения.

Медленно вмешайте сахарный сироп. Дайте смеси немного остыть в кастрюле и влейте остаток просекко в теплую смесь, постоянно помешивая.

Поместите кусочки клубники в бокалы и залейте сверху смесью просекко. Перед подачей дайте застыть, поместив в холодильник минимум на 5 часов.

Все необходимые ингредиенты вы можете найти по доступной цене в любом магазине Maxima.

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