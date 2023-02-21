Будьте осторожны! Какое поведение партнера указывает на возможное домашнее насилие в будущем?
Руководитель отдела по развитию услуг для жертв насилия (Департамент социального страхования) Андреа Кинк рассказала о том, какие есть тревожные звоночки и черты в поведении партнера, которые указывают на вероятность домашнего насилия в будущем.
RusDelfi обратился в департамент с вопросом: „Можно ли как-то сдержать проявление насилия в близких отношениях, есть ли профилактические методы для его сдерживания?“
По словам эксперта, хорошо знать „звоночки“, которые указывают на возможную опасность.
Ниже перечислены признаки, которые часто указывают на вероятность супружеского насилия в будущем:
Твой партнер ревнив и требователен, ведет себя так, как будто ты ему принадлежишь. Его ревность направлена не только на твоих знакомых мужчин, но и на твоих подруг и родственников.
• Он высмеивает твои мысли и чувства.
• Ты являешься центром чувств и ожиданий твоего партнера, он не может без тебя жить. Он верит, что лишь ты можешь сделать его счастливым.
• Он контролирует тебя. Хочет постоянно знать, где ты, что делаешь и с кем встречаешься.
• Он считает, что ты должна выполнять все его инструкции и приказы.
• Он заставляет тебя чувствовать себя постоянно виноватой, или чувствовать, что ты должна постоянно просить прощения. Его реакции заставляют тебя чувствовать, что ты никогда ничего не делаешь правильно.
• Ты боишься высказывать в его присутствии свое мнение.
• Он жесток по отношению к домашним животным.
• Он всегда обвиняет в возникающих проблемах других (в т.ч. тебя).
• Он иногда принуждает тебя к сексу или заставляет заниматься сексом так, что это вызывает в тебе чувство дискомфорта.
• Он ломает иногда дома вещи? Случалось, что он угрожал тебе насилием.
• У него жесткие взгляды на роли женщины и мужчины. Он точно знает, какой должна быть „правильная“ женщина.
• Он грубо ведет себя с тобой. Он применяет физическую силу, чтобы заставить тебя делать так, как он хочет. Ты боишься его разозлить.
• Он ведет себя иначе, когда вы находитесь в кругу других людей.
• Он непредсказуем, капризен, эгоцентричен.
• Он иногда ведет себя невнимательно/небрежно или насильственно по отношению к детям. Чувствуют ли дети себя вместе с ним защищенно? Он угрожает забрать у тебя детей, если ты заводишь разговор о разводе.
Андреа Кинк особо подчеркивает, что все сказанное в отношении жертвы, относится и к ситуации, когда жертвой в отношениях становится мужчина и что в таких случаях для них работают также все перечисленные ей „красные флажки“. Что мужчина также свободно может обращаться за помощью по кризисному телефону помощи жертвам и получать все нужные консультации (кроме услуг женских опорных центров, они созданы специально для жертв женского пола).
Что делать, если вы оказались в ситуации, когда по отношению к вам или вашим близким применяют насилие?
1. Если чьей-либо жизни или здоровью угрожает опасность, немедленно звоните по номеру 112
2. Сообщить о детях, нуждающихся в помощи, можно, позвонив на круглосуточную линию помощи детям по телефону 116 111
3. Первичное кризисное консультирование предоставляется круглосуточно по бесплатной горячей линии помощи жертвам кризисов 116 006, а также в окошке чата на странице palunabi.ee.
4. Центры поддержки женщин и кризисные центры сексуального насилия открыты для нуждающихся
О том, как защитить себя и близких от домашнего насилия, читайте в материале „Важно не молчать. Становится ли больше случаев домашнего насилия в праздники?“