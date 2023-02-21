Секс и отношения
21.02.2023, 14:00

Будьте осторожны! Какое поведение партнера указывает на возможное домашнее насилие в будущем?

 
Vägivald
Vägivald
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Руководитель отдела по развитию услуг для жертв насилия (Департамент социального страхования) Андреа Кинк рассказала о том, какие есть тревожные звоночки и черты в поведении партнера, которые указывают на вероятность домашнего насилия в будущем.

RusDelfi обратился в департамент с вопросом: „Можно ли как-то сдержать проявление насилия в близких отношениях, есть ли профилактические методы для его сдерживания?“

По словам эксперта, хорошо знать „звоночки“, которые указывают на возможную опасность.

Ниже перечислены признаки, которые часто указывают на вероятность супружеского насилия в будущем:

  • Твой партнер ревнив и требователен, ведет себя так, как будто ты ему принадлежишь. Его ревность направлена не только на твоих знакомых мужчин, но и на твоих подруг и родственников.

• Он высмеивает твои мысли и чувства.

• Ты являешься центром чувств и ожиданий твоего партнера, он не может без тебя жить. Он верит, что лишь ты можешь сделать его счастливым.

• Он контролирует тебя. Хочет постоянно знать, где ты, что делаешь и с кем встречаешься.

• Он считает, что ты должна выполнять все его инструкции и приказы.

• Он заставляет тебя чувствовать себя постоянно виноватой, или чувствовать, что ты должна постоянно просить прощения. Его реакции заставляют тебя чувствовать, что ты никогда ничего не делаешь правильно.

• Ты боишься высказывать в его присутствии свое мнение.

• Он жесток по отношению к домашним животным.

• Он всегда обвиняет в возникающих проблемах других (в т.ч. тебя).

• Он иногда принуждает тебя к сексу или заставляет заниматься сексом так, что это вызывает в тебе чувство дискомфорта.

• Он ломает иногда дома вещи? Случалось, что он угрожал тебе насилием.

• У него жесткие взгляды на роли женщины и мужчины. Он точно знает, какой должна быть „правильная“ женщина.

• Он грубо ведет себя с тобой. Он применяет физическую силу, чтобы заставить тебя делать так, как он хочет. Ты боишься его разозлить.

• Он ведет себя иначе, когда вы находитесь в кругу других людей.

• Он непредсказуем, капризен, эгоцентричен.

• Он иногда ведет себя невнимательно/небрежно или насильственно по отношению к детям. Чувствуют ли дети себя вместе с ним защищенно? Он угрожает забрать у тебя детей, если ты заводишь разговор о разводе.

Андреа Кинк особо подчеркивает, что все сказанное в отношении жертвы, относится и к ситуации, когда жертвой в отношениях становится мужчина и что в таких случаях для них работают также все перечисленные ей „красные флажки“. Что мужчина также свободно может обращаться за помощью по кризисному телефону помощи жертвам и получать все нужные консультации (кроме услуг женских опорных центров, они созданы специально для жертв женского пола).

Что делать, если вы оказались в ситуации, когда по отношению к вам или вашим близким применяют насилие?

1. Если чьей-либо жизни или здоровью угрожает опасность, немедленно звоните по номеру 112

2. Сообщить о детях, нуждающихся в помощи, можно, позвонив на круглосуточную линию помощи детям по телефону 116 111

3. Первичное кризисное консультирование предоставляется круглосуточно по бесплатной горячей линии помощи жертвам кризисов 116 006, а также в окошке чата на странице palunabi.ee.

4. Центры поддержки женщин и кризисные центры сексуального насилия открыты для нуждающихся

О том, как защитить себя и близких от домашнего насилия, читайте в материале „Важно не молчать. Становится ли больше случаев домашнего насилия в праздники?“

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