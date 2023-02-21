Будьте осторожны! Какое поведение партнера указывает на возможное домашнее насилие в будущем?

RusDelfi обратился в департамент с вопросом: „Можно ли как-то сдержать проявление насилия в близких отношениях, есть ли профилактические методы для его сдерживания?“



По словам эксперта, хорошо знать „звоночки“, которые указывают на возможную опасность.

Ниже перечислены признаки, которые часто указывают на вероятность супружеского насилия в будущем:

Твой партнер ревнив и требователен, ведет себя так, как будто ты ему принадлежишь. Его ревность направлена не только на твоих знакомых мужчин, но и на твоих подруг и родственников.

• Он высмеивает твои мысли и чувства.

• Ты являешься центром чувств и ожиданий твоего партнера, он не может без тебя жить. Он верит, что лишь ты можешь сделать его счастливым.

• Он контролирует тебя. Хочет постоянно знать, где ты, что делаешь и с кем встречаешься.

• Он считает, что ты должна выполнять все его инструкции и приказы.

• Он заставляет тебя чувствовать себя постоянно виноватой, или чувствовать, что ты должна постоянно просить прощения. Его реакции заставляют тебя чувствовать, что ты никогда ничего не делаешь правильно.

• Ты боишься высказывать в его присутствии свое мнение.

• Он жесток по отношению к домашним животным.

• Он всегда обвиняет в возникающих проблемах других (в т.ч. тебя).

• Он иногда принуждает тебя к сексу или заставляет заниматься сексом так, что это вызывает в тебе чувство дискомфорта.

• Он ломает иногда дома вещи? Случалось, что он угрожал тебе насилием.

• У него жесткие взгляды на роли женщины и мужчины. Он точно знает, какой должна быть „правильная“ женщина.

• Он грубо ведет себя с тобой. Он применяет физическую силу, чтобы заставить тебя делать так, как он хочет. Ты боишься его разозлить.

• Он ведет себя иначе, когда вы находитесь в кругу других людей.

• Он непредсказуем, капризен, эгоцентричен.

• Он иногда ведет себя невнимательно/небрежно или насильственно по отношению к детям. Чувствуют ли дети себя вместе с ним защищенно? Он угрожает забрать у тебя детей, если ты заводишь разговор о разводе.