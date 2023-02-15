Свекла и чеснок названы среди „чистящих“ кровь продуктов



Медики отметили, что свеклу полезнее всего есть сырой. В таком виде она эффективно способствует повышению уровня гемоглобина. Свекла отличается высоким содержанием железа и фолиевой кислоты – это один из суперпродуктов для поддержания здорового кроветворения.



Еще одним „чистящим“ кровь продуктом был назван чеснок. Пряный овощ оказывает антибактериальные свойства, действуя как природный антибиотик, а его компонент аллицин стимулирует производство лейкоцитов.



Эффект детокса дает и потребление капусты, брокколи. В составе этого продукта присутствует сульфорафан - соединение, которое активизирует выведение из организма потенциальных токсинов.



Кроме того, кровь делает „чистой“ употребление клетчатки. Проходя через пищеварительный тракт, она как губка впитывает многие загрязняющие организм вещества, препятствует всасыванию в кровь большого количества сахара и холестерина. Специалисты посоветовали включать в рацион такие продукты с клетчаткой как грейпфруты, ананасы, апельсины, помидоры.