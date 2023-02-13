Девушка отменила свидание с парнем из Tinder из-за одной его шутки

Парень опубликовал скриншоты переписки с девушкой, в которой он отправил свою фотографию и в шутку написал, что похож на героя мультсериала „Гриффины“ Питера Гриффина, полного и неповоротливого мужчину.

Девушка в ответ заявила, что не понимает самоуничижительного юмора по поводу веса, так как у нее расстройство пищевого поведения. Она также сочла, что парень пытался выпросить у нее комплимент относительно своей фигуры, и призналась, что это вызвало у нее дискомфорт.

Парень в ответ написал, что понимает чувства собеседницы. Тем не менее она настояла на отказе от встречи.

„Мне нужно отменить свидание. После этого разговора мне уже не хочется идти на него, и дальнейшие попытки завязать что-либо с тобой будут вызывать дискомфорт“, — объяснила девушка, также пожелав собеседнику удачи в поисках. Помимо того, она заблокировала его в приложении.

„Люди без чувства юмора — отстой!“, „“Шутка, которую ты высказал в свой адрес, ранила мои чувства“. Да, это определенно тревожный знак“, „Значит, она обиделась... за тебя? Как нелепо“ — выразили недоумение комментаторы на Reddit. Вместе с тем ряд других пользователей заявил, что эта девушка и автор поста просто не подходят друг другу. Они также выразили уверенность в том, что в этой ситуации нет однозначно виноватых.