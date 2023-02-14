Коуч по свиданиям назвала главную ошибку в отношениях

В личном блоге Уорд призвала избегать мужчин, которые не помогают решать женские проблемы. По ее мнению, многие женщины совершают ошибку, когда игнорируют эту черту, передает woman.rambler

По словам Уорд, ее удивляет, что многие считают нормальным просто выговориться и не ожидают помощи со стороны. „Когда я рассказываю мужчине о своих проблемах, то не жду, что он их решит. Просто хочу, чтобы он выслушал“, — процитировала она одну из своих знакомых.

Коуч по свиданиям посоветовала без сомнения принимать предлагаемую помощь. По ее мнению, мужчины запрограммированы на решение проблем.

Уорд сказала, что женщины должны позволять любому мужчине в их жизни помогать в мелочах, чтобы можно было рассчитывать на поддержку и в больших делах.