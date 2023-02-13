Красота и здоровье
13.02.2023, 10:14

Диетолог рассказала, какие молочные продукты стоит исключить из рациона

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721417984
ФОТО: beats1 | Shutterstock

Диетолог Евгения Пегова рассказала, какие молочные продукты могут навредить организму, пишет woman.rambler.ru

Первым в списке эксперта оказалось непастеризованное молоко. Для сырого молока слишком велик риск быть зараженным опасными бактериями. Такое молоко точно не стоит давать детям.

Эксперт также выступила против обезжиренных йогуртов и творога, так как жиры необходимы в ежедневном рационе.

Отказ от жиров приводит к раздражительности и даже депрессии.

Также стоит ограничить употребление молочных десертов с большим количеством сахара.

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