13.02.2023, 10:14
Диетолог рассказала, какие молочные продукты стоит исключить из рациона(1)
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Диетолог Евгения Пегова рассказала, какие молочные продукты могут навредить организму, пишет woman.rambler.ru
Первым в списке эксперта оказалось непастеризованное молоко. Для сырого молока слишком велик риск быть зараженным опасными бактериями. Такое молоко точно не стоит давать детям.
Эксперт также выступила против обезжиренных йогуртов и творога, так как жиры необходимы в ежедневном рационе.
Отказ от жиров приводит к раздражительности и даже депрессии.
Также стоит ограничить употребление молочных десертов с большим количеством сахара.