5 признаков настоящей женщины, по мнению мужчин

Во-первых, Ницше она уже давно зачитала до дыр. Во-вторых, ей прекрасно известно, что демонстрация начитанности — не самый верный путь к сердцу мужчины. Пусть он обо всём узнает в своё время.

1. Одевается сдержанно и стильно

Умная женщина не будет привлекать к себе внимание вульгарным нарядом и кричащим цветом волос или ногтей. Она понимает, что самодостаточна, и ей не нужно таким способом заявлять о себе.

Однако надо отметить, что это не стопроцентный показатель, исключения возможны. Например, бывают умные женщины с провокационным характером, предпочитающие броскую одежду.

Но, как правило, гонка за модой — не их стезя. Они имеют свой уникальный стиль. Такая женщина давно знает, что на самом деле ей идёт, а что — нет.

2. Воспитанна и вежлива

Умная женщина знает правила этикета и всегда их придерживается. В обществе она ведёт себя так, как принято. Один из главных показателей хорошего воспитания — отношения с окружающими.

Например, она не будет грубить официантам. В общении такая девушка не станет сплетничать. Заходя в помещение, всегда поздоровается. При этом она не станет терпеть хамства в свой адрес. Без скандалов с чувством достоинства постоит за себя.

Она соблюдает правила приличия. Во время общения не станет отвлекаться на гаджеты.

3. Может поддержать любую беседу

Умная женщина начитанна и разносторонне развита. При этом не оторвана от реальности и хорошо ориентируется в текущих событиях. Ей не составит труда обсудить как актуальные темы, так и вечные вопросы человеческого бытия.

Она будет это делать без лишних эмоций, опираясь на факты и чётко обосновывая свои доводы. С ней интересно разговаривать. Мужчины это ценят.

4. Не зациклена на себе

Умной женщине не нужно самоутверждаться. Она и так знает все свои достоинства и недостатки. Поэтому во время беседы не будет стремиться выставить себя в лучшем свете, а сосредоточится на изучении собеседников, чтобы понять, нужны ей в окружении такие люди или нет. Она не станет без умолку говорить о себе.