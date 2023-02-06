Весы будут парить на вершине успеха, а боевому настрою Дев можно только позавидовать: гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля

Состоящие в браке Львы будут озабочены налаживанием семейной жизни. Если вы готовы отказаться от своих принципов, ситуация стабилизируется, если нет — готовьтесь к затяжным конфликтам. Одиноким Львам захочется обрести личное счастье. Звезды рекомендуют не сидеть дома и отправиться в свет. Чтобы обратить на себя внимание представителей, подберите яркий и эффектный наряд красного цвета.

Раки рискуют узнать на этой неделе кое-что неожиданное о близких людях. От вас скрывали важную информацию, но она все равно выплыла наружу. Сохраняйте невозмутимость, даже если с новыми обстоятельствами сложно примириться. Ищите спасение в расслабляющей музыке, занятиях йогой или шопинге.

Близнецы будут охвачены ветром перемен и острой потребностью сбежать из надоевшего офиса. Если хотите приключений, ищите их в компании друзей и единомышленников. В погоне за новыми ощущениями не забывайте о заботе своей кожи. Если речь идет о поездке в горы, обязательно прихватите с собой защитную косметику, которая спасет от ветреной и холодной погоды.

В начале недели Тельцы захотят тратить больше, чем могут себе позволить. Призовите на помощь все свое мужество и откажитесь от пятой по счету кофточки, продающейся по приятной скидке. Если не способны совладать с искушением, запланируйте поход в магазин на конец недели.

На этой неделе Овнам захочется встретиться со старыми друзьями и слегка расслабиться. Не бойтесь выступить инициатором и организовать приятные посиделки. Тем более, вам представится отличный шанс похвастаться недавней сменой имиджа и „выгулять“ новый наряд. Еще не записались в салон? Тогда срочно исправляйте положение.

Февраль, в отличие от января, начался в довольно ленивом темпе. Заморозки и окончательное пробуждение от новогодних праздников ввело всех знаков в расслабленный режим. Это недопустимо! Сейчас именно то время, когда стоит взять себя в руки и начать работать в два раза усерднее: в противном случае Вселенная выдаст вам сильный энергетический откат. Таролог и астролог Саона рассказала, какому плану действий стоит следовать в следующие 7 дней, чтобы звезды были на вашей стороне, пишет woman.ru

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сейчас вашей энергии и боевому настрою можно только позавидовать. Штурмуйте новые крепости и не бойтесь принимать вызовы в карьере. Звезды гарантируют вам успех по всем фронтам. Не исключено, что вскоре Девы пойдут на повышение и будут озадачены выбором нового имиджа. Обратите внимание на стильные брючные костюмы, которые помогут настроиться на деловой лад.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы будут парить на вершине успеха. Фортуна благоволит вам, поэтому поспешите воспользоваться ее подарками. Вы достигнете успеха не только на работе при выполнении сложных проектов, но и в делах личных. Вторая половинка подготовила Весам романтический сюрприз. Не забудьте продумать свой наряд до мелочей, ведь без нового платья в ресторане не обойтись.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионы захотят осесть дома и не делать лишних телодвижений. На этой неделе вас посетит желание побыть в одиночестве. Помните, что ничего страшного в такой потребности нет. Сократите общение с самыми шумными и активными друзьями до минимума и ищите ответы на вопросы в своем уединении. Если вы запланировали поход в салон или визит в торговый центр, смело переносите мероприятия на более удобное время.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Займитесь налаживанием отношений с людьми, с которыми вы находитесь в ссоре. На этой неделе пора закрыть некоторые гештальты и переключиться на более приятные вещи, например, обновить гардероб и очистить внутренние чакры с помощью сеанса расслабляющего массажа. Такие мероприятия помогут вам обрести душевный баланс.

Козерог (23 декабря — 20 января)

На текущей неделе Козероги будут искать новые денежные источники. Прислушайтесь к своей интуиции, и она не подведет, подсказав, на какие проекты лучше обратить внимание. В погоне за деньгами не забывайте о приятных мелочах в виде покупки любимого аромата или приобретения эффектной бижутерии.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Займитесь налаживанием отношений с людьми, с которыми вы находитесь в ссоре. На этой неделе пора закрыть некоторые гештальты и переключиться на более приятные вещи, например, обновить гардероб и очистить внутренние чакры с помощью сеанса расслабляющего массажа. Такие мероприятия помогут вам обрести душевный баланс.

Козерог (23 декабря — 20 января)

На текущей неделе Козероги будут искать новые денежные источники. Прислушайтесь к своей интуиции, и она не подведет, подсказав, на какие проекты лучше обратить внимание. В погоне за деньгами не забывайте о приятных мелочах в виде покупки любимого аромата или приобретения эффектной бижутерии.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбы готовы к кардинальной смене имиджа. Примерьте на себя самые дерзкие идеи, ведь на текущей неделе все эксперименты с внешностью окажутся очень удачными. Смело решайтесь на короткую стрижку или смену цвета волос. Не забудьте подобрать к своему новому образу пару интересных деталей в виде модной сумки с ремешком-цепью или белоснежной винтажной юбки от известного бренда.