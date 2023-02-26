Фитнес для тех, кому „за“. Что нужно учитывать в разном возрасте, чтобы не навредить себе

Активный и здоровый образ жизни сегодня в топе, причем, у людей всех возрастных категорий. Все больше людей, кому „за“, занимаются спортом, танцами, йогой, плаваньем. Какие есть показания и противопоказания для занятий для 30-летних, 40-летних, 50-летних и даже 60-летних? Об этом латвийскому порталу DELFI Woman рассказали физиотерапевт и тренер по фитнесу, который ведет занятия в группах для сениоров.