Мать-одиночка из Эстонии много лет борется с раком. „Я все отрицала, задавалась вопросом, почему я. Боялась, что дети меня не узнают“(1)
„Я долго лежала в больницах, не видя своих детей. Часто валилась с ног. Чувствовала, что жизнь несправедлива и я просто-напросто пропускаю то, как растут мои дети“, - так описывает Мия Мария из Эстонии свою девятилетнюю борьбу с раком и депрессией. Историю девушки рассказывает журнал Pere ja kodu.
Когда Мии Марии Амер было всего 23 года (сейчас ей 32), ей поставили диагноз, который навсегда изменил ее жизнь. За пять месяцев до этого у нее родились двойняшки Эмма и Элисе (9). „После родов мое состояние странным образом ухудшилось. Ходила по врачам, но все как один твердили, что у меня просто стресс или простуда“, - вспоминает девушка. В конце концов семейный врач обнаружил на шее у Мии Марии увеличенные лимфоузлы и решил на всякий случай направить ее к гематологу. То, что она услышала там, повергло ее в шок. „За короткое время я сильно похудела, все тело зудело, пропал аппетит. Выяснилось, что у меня лимфома Ходжкина четвертой стадии“.