Мать-одиночка из Эстонии много лет борется с раком. „Я все отрицала, задавалась вопросом, почему я. Боялась, что дети меня не узнают“

Когда Мии Марии Амер было всего 23 года (сейчас ей 32), ей поставили диагноз, который навсегда изменил ее жизнь. За пять месяцев до этого у нее родились двойняшки Эмма и Элисе (9). „После родов мое состояние странным образом ухудшилось. Ходила по врачам, но все как один твердили, что у меня просто стресс или простуда“, - вспоминает девушка. В конце концов семейный врач обнаружил на шее у Мии Марии увеличенные лимфоузлы и решил на всякий случай направить ее к гематологу. То, что она услышала там, повергло ее в шок. „За короткое время я сильно похудела, все тело зудело, пропал аппетит. Выяснилось, что у меня лимфома Ходжкина четвертой стадии“.