Сам себе партнер. Можно ли выжить без секса, чем его заменить и откуда берутся асексуалы

„Что такое нормальная семья? Ее не существует“, - говорит доцент кафедры патологии Медицинского факультета Рижского университета им. Страдиня (РСУ), врач и психотерапевт Дайнис Балодис. Почему секс перестал быть основной частью отношений между людьми? Что заменяет настоящее партнерство и что значит быть асексуалом? Об этом рассказывают два эксперта — Дайнис Балодис и Диана Кищенко, исследователь РСУ и социальный антрополог. Она также изучала вопросы сексуальности в своих магистерских диссертациях в двух голландских университетах.