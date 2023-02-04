Сам себе партнер. Можно ли выжить без секса, чем его заменить и откуда берутся асексуалы(5)
Люди, состоящие в отношениях, меньше занимаются сексом, мастурбация становится все популярнее, процветает торговля порнографическими материалами, а также увеличивается количество людей, которые ни разу в жизни не занимались сексом. Потребность людей найти партнера для совместной жизни уменьшилась. Будет ли соло-сексуальность явлением нового века? Согласно исследованиям, проведенным в последние годы, все к этому идет. И откуда берутся асексуалы, которых совершенно не интересуют интимные отношения с другим человеком? Разбиралась редакция DELFI Woman.
„Что такое нормальная семья? Ее не существует“, - говорит доцент кафедры патологии Медицинского факультета Рижского университета им. Страдиня (РСУ), врач и психотерапевт Дайнис Балодис. Почему секс перестал быть основной частью отношений между людьми? Что заменяет настоящее партнерство и что значит быть асексуалом? Об этом рассказывают два эксперта — Дайнис Балодис и Диана Кищенко, исследователь РСУ и социальный антрополог. Она также изучала вопросы сексуальности в своих магистерских диссертациях в двух голландских университетах.