ФОТО 18+ | Эротическая игра – власть, подчинение и наслаждение. Проверьте, может, в вас давно скрывается „кинкстер“?

После четырех дней в захватывающем, полном самопознания лагере, который исследует динамику власти, я встречаюсь с Энди Буру на согласованной ранее фотосессии и интервью. Глубина, приобретенная на курсе, никуда не исчезла.

Энди занимается различными аспектами осознанной сексуальности уже более 20 лет. Он чувствует себя свободно, занимаясь как душевными и мягкими тантрическими практиками, так и жестким связыванием, осознанными унижениями и поркой. За плечами у шведа безумный опыт, в том числе он владеет несколькими неожиданными навыками: может проводить японские чайные церемонии, организовывать импровизационные театральные представления и, как лицензированный терапевт, делать лечебный массаж. На сайте Энди можно найти множество текстов, читать которые - одно наслаждение, а также фотографии, которые переносят в увлекательное путешествие по миру человеческого бытия.