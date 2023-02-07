Секс и отношения
07.02.2023, 13:52

ФОТО 18+ | Эротическая игра – власть, подчинение и наслаждение. Проверьте, может, в вас давно скрывается „кинкстер“?

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Хейди Хансо
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Олави Сына
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Хайди Хансо, автор статьи (на фото): "Подчинение позволило мне вновь расправить крылья”.
Хайди Хансо, автор статьи (на фото): "Подчинение позволило мне вновь расправить крылья”.
ФОТО: Olavi Sõna | Erakogu

„В осознанных практиках власти и подчинения действие сводится к осознанию границ и согласию участников“, - подчеркивает Энди Буру (43 года), шведский преподаватель BDSM и японского искусства бондажа - шибари. Сознательно погружаясь в сексуальность и исследуя техники власти и подчинения, можно изменить жизнь практически на всех уровнях: проработать травмы, самоутвердиться, стать лучшим родителем или супругом, научиться понимать окружающий мир, пишет журнал Eesti Naine.

После четырех дней в захватывающем, полном самопознания лагере, который исследует динамику власти, я встречаюсь с Энди Буру на согласованной ранее фотосессии и интервью. Глубина, приобретенная на курсе, никуда не исчезла.

Энди занимается различными аспектами осознанной сексуальности уже более 20 лет. Он чувствует себя свободно, занимаясь как душевными и мягкими тантрическими практиками, так и жестким связыванием, осознанными унижениями и поркой. За плечами у шведа безумный опыт, в том числе он владеет несколькими неожиданными навыками: может проводить японские чайные церемонии, организовывать импровизационные театральные представления и, как лицензированный терапевт, делать лечебный массаж. На сайте Энди можно найти множество текстов, читать которые - одно наслаждение, а также фотографии, которые переносят в увлекательное путешествие по миру человеческого бытия.

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