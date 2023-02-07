07.02.2023, 13:52
ФОТО 18+ | Эротическая игра – власть, подчинение и наслаждение. Проверьте, может, в вас давно скрывается „кинкстер“?(3)
ФОТО: | Erakogu
„В осознанных практиках власти и подчинения действие сводится к осознанию границ и согласию участников“, - подчеркивает Энди Буру (43 года), шведский преподаватель BDSM и японского искусства бондажа - шибари. Сознательно погружаясь в сексуальность и исследуя техники власти и подчинения, можно изменить жизнь практически на всех уровнях: проработать травмы, самоутвердиться, стать лучшим родителем или супругом, научиться понимать окружающий мир, пишет журнал Eesti Naine.