Запас сладостей увеличивает ощущение счастья

Цена кампании поможет сэкономить деньги

К счастью, именно сейчас – с 31 января по 15 февраля – в Maxima проходят Дни сладостей, когда все конфеты, шоколадки и коробки конфет стоят значительно дешевле, чем обычно.

Именно сейчас самое время приобрести немного больший, чем обычно, запас конфет. Ведь вкусностей для счастливых моментов можно запасти на более длительный срок, чем период кампании!

Всегда хорошая идея для подарка!

Коробку конфет или плитку шоколада можно захватить с собой из дома, когда спешите в гости. Так вы сэкономите и деньги, и время!

Родители хорошо знают, что дни рождения друзей детей могут наступить неожиданно, и не всегда в бюджете на это есть свободные деньги. Однако, если в домашних запасах буду товары, купленные по выгодным ценам, проблема сразу решится сама собой.

Запастись любимыми сладостями вашей семьи рекомендует и популярное антикризисное приложение Ole Valmis.

Счастливого Дня святого Валентина!

Особенно приятно, что на период кампании Дней сладостей Maxima также попадает и День святого Валентина. Когда еще, как не сейчас, стоит разделить сладкую радость с любимым человеком и друзьями!

В ассортимент также входят сладости, подходящие именно для Дня святого Валентина: леденцы с сердечками, мини-шоколадки с замечательными посланиями Kalev и коробки конфет с сердечками.

Путь сладкоежки теперь ведет в ближайший магазин Maxima! Ведь, никто не хочет упустить предложения с лучшими ценами.

В Maxima вас ждут неизменно низкие цены и еженедельные специальные предложения от свежих фруктов и овощей до мяса и морепродуктов.

А прежде чем отправиться в магазин, ознакомьтесь с еженедельными специальными предложениями в нашем каталоге для клиентов.